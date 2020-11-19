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Haber Giriş: 19.11.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Ağrı’ya TBMM evi

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Ağrı’ya TBMM evi
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AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Ağrı’ya TBMM Evi yapılacağını söyledi.

Çelebi, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, “Ağrı Valimiz ile kent merkezinde 26 dönümlük bir arsanın bu proje için tahsisini gerçekleştirdik. Bu alana TBMM’nin bir evini, Selçuklu mimarisi ile yapılabilecek bir kütüphane ve diğer sosyal donatılarla birlikte inşa etmeyi planlıyoruz. Meclis Başkanımız Mustafa Şentop’a ilimize gösterdiği ilgiden dolayı ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

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