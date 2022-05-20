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Ağrı'ya mayıs karı yağdı

#Kar#Ağrı#Mayıs

Ağrı'da sabah saatlerinde başlayan yağmur yüksek kesimlerde kara dönüştü. Diyadin ilçesindeki bazı köyler kar yağışı sebebiyle beyaza büründü.

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Ağrı'da etkili olan soğuk ve yağmurlu hava kış mevsiminden kalan günleri yaşatıyor. Bugün sabah saatlerinde başlayan yağmur öğleden sonra yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

Ağrı'nın 1925 metre rakımlı Diyadin ilçesinde kar yağışı etkili oldu. İlçenin özellikle yüksek bölgelerindeki köylerde kar kalınlığı 5 santimetreye yaklaştı. Rahmankulu, Taşkesen, Hacıhalit, Yolcupınar köylerinde etkili olan kar yağışı sebebiyle meraya götürülen küçükbaş hayvan sürüleri geri dönmek zorunda kaldı. Vatandaşlar, mayıs ayının sonlarında yaşanan kar yağışını şaşkınlıkla karşıladı.

Ağrıya mayıs karı yağdı

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#Kar#Ağrı#Mayıs

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