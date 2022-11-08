Ağrı'da yolcu otobüsü 2 kamyona çarpıp yanmıştı! Hayatını kaybeden 6 kişinin kimliği belirlendi

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İki kamyon ve bir yolcu otobüsünün karıştığı kazada 21 kişi yaralanmış 7 kişi de hayatını kaybetmişti.

Kazada hayatını kaybedenlerin otobüs sürücüsü Abdulkerim Kınay, Serhat Bayraktutan, Sinan Gürbüz, Nevzat Taş, Eşref Tutak, Emre Yıldız ve Ebrar Tatlı olduğu belirlenirken bir kişinin kimliği tespit edilmeye çalışılıyor.

Kaza sonrası yaralananların isimleri ise şöyle:

AĞRI

1. Muhlise Işık

2. Hakan Çelik

3. İbrahim Yiğit

4. Cevher Dayan

5. Zübeyde Çiftçi

6. Şavaş Çemrek

7. Sabahattin Kapıcı

8. Süleyman Özer

PATNOS

1. Orhan Uyumaz

2. Eyyüp İlter

HAMUR

1. Onur Can Elçi

2. Zehra Duman

3. Mehmet Latif Işık

4. Girgün Özbek

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TUTAK

1. Ali Eren Dilmaç

2. Zeynep Dilmaç

3. Yusuf Dilmaç

4. Serhat Kısa

DOĞUBEYAZIT

1. Birsen Çiftçi

2. Makbule Özer

3. Fikret Işık

FECİ KAZADA 7 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Kaza, dün saat 13.30 sıralarında Tutak rampasında meydana geldi. Abdulkerim Kınay yönetimindeki 34 EG 1164 plakalı 'Van Yolu' firmasına ait şehirler arası yolcu otobüsü, Patnos'tan Tutak ilçesine giderken iddiaya göre, freninin patlaması sonucu kontrolden çıktı. Karşı şeride geçen otobüs, 2 kamyona çarparak alev aldı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda sağlık, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kaza sonrası çevredekilerin söndürmeye çalıştığı yangına, itfaiye ekipleri müdahale etti. Alevler, kontrol altına alınarak söndürüldü. Kazada 7 kişi, hayatını kaybederken, 2'si ağır 18 kişi de yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerini yaptığı yaralılar, ambulanslarla çevre il ve ilçelerdeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle Ağrı-Patnos yolu uzun süre trafiği kapalı kaldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

AĞRI Valiliği, kazaya ilişkin açıklama yaptı. Valilik açıklamasında şöyle denildi:

"7 Kasım 2022 tarihinde saat 13.45 sıralarında Tutak ilçemiz girişinde, 1 yolcu otobüsü ve 2 adet TIR'ın karıştığı trafik kazası neticesinde, kazaya karışan araçlarda yangın meydana gelmiştir. 10 adet ambulans, 2 adet UMKE aracı, 3 adet AFAD aracı ile olay yerine intikal edilerek ilk etapta araçlardaki yangın kontrol altına alınmıştır. Meydana gelen trafik kazası neticesinde 7 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetmiş, 2’si ağır, 16’sı hafif yaralı olmak üzere 18 yaralı vatandaşımız çeşitli hastanelerde müşahede altına alınmıştır. Konu ile ilgili bütün birimlerimiz görev başında olup idari ve adli incelemeler devam etmektedir. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz."

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​YOLCU OTOBÜSÜ KAZADAN ÖNCE MOBESEDE

Öte yandan, kazaya neden olan ve yaşamını yitiren Abdulkerim Kınay yönetimindeki 34 EG 1164 yolcu otobüsünün kazadan kısa bir süre önce mobese kameralarına yansıyan görüntülere ulaşıldı.