Ağrı'da feci kaza! TIR'a arkadan çarptı: Acı haber geldi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Ege için yeni uyarı sistemi Bakan Akardan Atinaya dikkat çeken mesajEge için yeni uyarı sistemi! Bakan Akar'dan Atina'ya dikkat çeken mesaj#Hulusi Akar
Bankacı Funda hesapları boşalttıBankacı Funda hesapları boşalttı#BANKA
Onlarcası görüntülendi... Yine stokçulukOnlarcası görüntülendi... Yine stokçuluk!#Stokçuluk
Milli Piyango tarihinin en büyük ikramiyesi İşte Talih Kuşunun konduğu şehir...Milli Piyango tarihinin en büyük ikramiyesi! İşte 'Talih Kuşu'nun konduğu şehir...#Milli Piyango
Milyonların gözü açıklanacak rakamlarda Ek zam gelecek mi İşte son durum...Milyonların gözü açıklanacak rakamlarda! Ek zam gelecek mi? İşte son durum...#Memur
Siber skandal deşifre oldu Twitter açıklama yaptı, Facebook sessiz...Siber skandal deşifre oldu! Twitter açıklama yaptı, Facebook sessiz...#Çin
Doktorlar da şaşkın Pandemide yeni dönem: Tesadüfi KovidDoktorlar da şaşkın! Pandemide yeni dönem: 'Tesadüfi Kovid'#Koronavirüs
Kahreden kaza Aileden geriye bir arada çekilen fotoğraflar kaldıKahreden kaza! Aileden geriye bir arada çekilen fotoğraflar kaldı#Aksaray
Kaşar peynirinde akılalmaz hile Bunu mutlaka kontrol edinKaşar peynirinde akılalmaz hile! Bunu mutlaka kontrol edin #Kaşar Peyniri
Ediz Hun’u hiç böyle dinlemediniz Usta sanatçıdan çok özel açıklamalar…Ediz Hun’u hiç böyle dinlemediniz! Usta sanatçıdan çok özel açıklamalar…#Ediz Hun
Bakan Kocadan yılbaşı gecesi hastanelere ziyaretBakan Koca'dan yılbaşı gecesi hastanelere ziyaret#Sağlık Bakanı
Kylie Jennerdan karnı burnunda paylaşım: Her an doğurabilirKylie Jenner'dan karnı burnunda paylaşım: Her an doğurabilir#Kylie Jenner
Fırıncının, okulu sevmeyen oğluydu, dünya onun yeteneğine şapka çıkardıFırıncının, okulu sevmeyen oğluydu, dünya onun yeteneğine şapka çıkardı #Anthony Hopkins
Oğuzhan-Demet... İbrahim-Mihre Çelikkol... Neden ayrıldılarOğuzhan-Demet... İbrahim-Mihre Çelikkol... Neden ayrıldılar?#YOUTUBE
Geceye damga vurdular Sabri Sarıoğlu: Ölüm grubuna düştümGeceye damga vurdular! Sabri Sarıoğlu: Ölüm grubuna düştüm#O Ses Türkiye Yılbaşı Özel
HABERLERGündem Haberleri

Ağrı'da feci kaza! TIR'a arkadan çarptı: Acı haber geldi

#TIR#Kaza#Trafik Kazası
Ağrıda feci kaza TIRa arkadan çarptı: Acı haber geldi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde park halindeki TIR'a arkadan çarpan hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Haberin Devamı

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Türkiye-İran karayolunda meydana geldi. Ahmet Kandemir yönetimindeki hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkıp yolun sağında park halindeki TIR'a arkadan çarptı. Kazada sürücü Kandemir ile yanındaki kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan evli ve 1 çocuk babası Ahmet Kandemir, kurtarılamadı.

İsmi öğrenilemeyen diğer yaralanın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Bu arada kaza bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Ağrıda feci kaza TIRa arkadan çarptı: Acı haber geldi

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#TIR#Kaza#Trafik Kazası

BAKMADAN GEÇME!

Ediz Hun’u hiç böyle dinlemediniz Usta sanatçıdan çok özel açıklamalar…

Ediz Hun’u hiç böyle dinlemediniz! Usta sanatçıdan çok özel açıklamalar…

#Ediz Hun
‘Daha yayımlamadığımız öyle güzel şarkılarımız var ki’

‘Daha yayımlamadığımız öyle güzel şarkılarımız var ki’

#Burak Bulut
İstanbulun vefası İşgalde bile unutmamışlar

İstanbul'un vefası! İşgalde bile unutmamışlar

#Sokak Köpekleri

BAKMADAN GEÇME!

Ediz Hun’u hiç böyle dinlemediniz Usta sanatçıdan çok özel açıklamalar…

Ediz Hun’u hiç böyle dinlemediniz! Usta sanatçıdan çok özel açıklamalar…

#Ediz Hun
‘Daha yayımlamadığımız öyle güzel şarkılarımız var ki’

‘Daha yayımlamadığımız öyle güzel şarkılarımız var ki’

#Burak Bulut
İstanbulun vefası İşgalde bile unutmamışlar

İstanbul'un vefası! İşgalde bile unutmamışlar

#Sokak Köpekleri