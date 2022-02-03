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AGO sayısı arttırılacak

#Adli Görüşme Odaları#Adalet Bakanlığı#AGO
AGO sayısı arttırılacak

Suç mağduru çocuklar ve kadınların faille yüz yüze getirilmeden ifadelerinin alındığı Adli Görüşme Odaları’nın sayısı 150’ye çıkartılacak. 2017’de hayata geçirilen uygulama ile bugüne kadar 42 bin 872 mağdur, failiyle yüz yüze gelmeden ifade verdi.

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Adalet Bakanlığı, suç mağduru çocuklar ve kadınlar ile kırılgan grupların ifadelerinin, suçun failiyle yüz yüze gelmeden alınması için adliyelerde oluşturulan Adli Görüşme Odaları’nın (AGO) sayısını artırma kararı aldı. Bakanlık, 2022 yılı şubat ayı itibarıyla AGO sayısının 150’ye çıkartılacağını açıkladı.

42 BİN KİŞİ KULLANDI

Ankara Barosu Çocuk Hakları Merkezi, adli destek ve mağdur hizmetleri müdürlükleri bünyesinde kurulan büroların çalışmaları hakkında bilgi istedi. Adalet Bakanlığı Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanlığı da 18 Ocak tarihli yazısında “2017 yılında 23 il, 26 adliye kurulan adli görüşme odalarının sayısı hâlihazırda 81 il 113 adliyede toplam 118’e ulaşmıştır. 2022 yılı şubat ayı itibarıyla adli görüşme odalarının sayısının 150’nin üzerine çıkarılması planlanmaktadır” yanıtını verdi. Yazıda şu bilgiler yer aldı: “Şu ana kadar 42 bin 872 kişinin ifade ve beyan işlemleri adli görüşme odalarında fail ile yüz yüze getirilmeden uzmanlar aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. Şimdiye kadar Ankara Adli Görüşme Odası’nda bin 77, Ankara Batı Adli Görüşme Odası’nda ise 864 görüşme gerçekleştirilmiştir. Ankara Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü’nde 43 adli destek görevlisi (psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacı) iki zabıt kâtibi ve bir müdür görev yaparken, Ankara Batı Adli Destek ve Mağdurları Hizmetleri Müdürlüğü’nde 14 adli destek görevlisi, iki zabıt kâtibi ve bir müdür görev yapmaktadır.”

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#Adli Görüşme Odaları#Adalet Bakanlığı#AGO

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