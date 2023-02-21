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Ağır hasarlı binalar da yıkılınca Hatay hayalet şehre dönüştü

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#Hatay#Deprem#Drone
Oluşturulma Tarihi: Şubat 21, 2023 13:24

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da çekilen dron görüntüsü kentteki yıkımı bir kez daha gözler önüne serdi. Hatay’da dün gece 3 dakika arayla meydana gelen 6.4 ve 5.8 şiddetindeki depremlerin ardından kentte hasar almış birçok bina yıkıldı. Enkaza dönüşen şehir havadan dron ile görüntülendi.

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6 Şubat’ta merkez üssü Kahramanmaraş meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerde Hatay’da çok sayıda bina çökerken birçok binada ağır hasar alıp kullanılmaz hale gelmişti. Dün akşam Hatay'ın Defne ilçesinde 6.4 ve Samandağ ilçesinde 5.8 şiddetindeki depremlerin ardından birçok hasarlı binada yıkılma meydana geldi.

Ağır hasarlı binalar da yıkılınca Hatay hayalet şehre dönüştü

Depremin yaraları sarılmaya çalışılırken, dün gece meydana gelen depremlerin ardından şehir hayalet şehre döndü. Terkedilmiş sokaklar, yıkılmış binalar havadan görüntülendi.

Ağır hasarlı binalar da yıkılınca Hatay hayalet şehre dönüştü


Binaların enkazları yollara dökülürken, şehrin aldığı hasar dron kamerasıyla kaydedildi.

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Ağır hasarlı binalar da yıkılınca Hatay hayalet şehre dönüştü

Hatay’da depremde çöken lüks bir binanın zemin katına havuz yapıldığı için kolonlarının kesildiği iddia edildi. Binanın teras katına ise çocuk parkı yapıldığı görüldü. Enkaza dönüşen bina dron ile görüntülendi.

Hatay’da deprem sırasında çökme meydana gelen bir binada, zemin kat kolonlarının havuz yapılacağı gerekçesiyle kesildiği iddia edildi. Aynı binanın teras katında ise çocuk oyun parkı olduğu görüldü. Enkaza dönüşen binada çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Yıkılan bina dron ile görüntülendi.

Ağır hasarlı binalar da yıkılınca Hatay hayalet şehre dönüştü

MÜTEAHHİT DEPREM SABAHI KAÇMIŞ

Enkazda 15 gündür kuzenini bekleyen Savaş Tamer, “Kuzenim 15 gündür enkaz altında maalesef ulaşamadık. Sonuna kadar burada bekleyeceğiz, bırakamayız. A ve B bloklarının zemin katında sıkıntı var, muhtemelen kolon kesme olabilir. Alt kata Havuz yapmışlar, diğer binada poligon yapılmış. Tabanlarda çökme var, üst katlar sağlam. Ya zeminden kaynaklı ya da kolon kesme var. Müteahhit burada oturuyordu, deprem sabahı kaçmış” dedi.

 

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#Hatay#Deprem#Drone

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