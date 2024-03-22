‘Ağır’ boşanma davası... NASA Profesörü 2 milyon TL istedi

Haberin Devamı

TÜRKİYE’nin önde gelen akademisyenlerinden Prof. Dr. İpek B. ile Prof. Dr. Çağatay B. 1991 yılında birbirlerini severek evlendi. Çiftin bu evliliğinden iki çocuğu dünyaya geldi. Evlendikten sonra Amerika’ya yerleşen çift, görevleri gereği NASA’da (Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi) çalıştıktan sonra İstanbul’da bir üniversiteden akademisyenlik teklifi aldı. Bu teklifin ardından Amerika’daki görevlerinden ayrılan çift Türkiye’ye kesin dönüş yaptı.

İddiaya göre profesör çiftin evliliğinde ikinci çocuğun doğumundan sonra sorunlar çıkmaya başladı. Evlilik birliği içinde sürekli kendi isteklerine göre hareket eden Prof. Çağatay B., eşi İpek B.’nin özgür bir birey olarak gerçekleştirmek istediği davranışlar karşısında sürekli sorun çıkardı. Sürekli eşinin vücudu ve kilolarıyla alay eden, aşağılayıcı ve küçük düşürücü sözler kullanan Çağatay B., ağır hakaret içerikli kelimelerde bulunarak İpek B.’nin kadınlık onurunu zedeledi.

Haberin Devamı

100 BİN TL NAFAKA TALEBİ

Çağatay B.’nin ısrarlı şekildeki hakaretleri ve küçük düşürücü davranışları nedeniyle müvekkilinin psikolojik ve ekonomik şiddete uğradığını dilekçede belirten İpek B.’nin avukatları, “Tarafların boşanmalarına karar verilmesini istiyoruz. Her iki çocuğun eğitim, sağlık ve beslenme giderlerinin karşılanması için Çağatay B.’den toplam 100 bin lira nafaka talep ediyoruz. 33 yıllık evliliğin ardından psikolojik şiddete, büyük bir hayal kırıklığına maruz kalan ve yoğun manevi ızdırap çeken müvekkil için 2 milyon tazminatın davalı Çağatay B. tarafından ödenmesini istiyoruz” dedi.