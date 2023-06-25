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Ağaca yuva yapan karga mahallelinin korkulu rüyası oldu

Güncelleme Tarihi:

#Karga#Tokat#Kamikaze Karga
Ağaca yuva yapan karga mahallelinin korkulu rüyası oldu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 25, 2023 10:21

Tokat'ta cadde üzerinde bulunan ağaca yuva yapan karga, yavrularını koruma içgüdüsüyle mahalle sakinlerine kamikaze dalışıyla saldırıda bulunuyor.

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Tokat'ta Altıyüzevler Mahallesi Vali Ayhan Çevik Caddesi üzerinde bulunan bir ağaca yuva yapan karga, mahalle sakinlerinin korkulu rüyası haline geldi. Cadde üzerinden geçen vatandaşlara ve esnafa kamikaze dalışıyla saldırıda bulunan karga herkese korku salıyor.

Ağaca yuva yapan karga mahallelinin korkulu rüyası oldu



Yaklaşık 1 yıl önce Vali Ayhan Çevik Caddesi üzerine bulunan bir ağaçta yuva yapan karganın son günlerde saldırgan tavırlar sergilemesi dikkat çekti. Durumu araştıran mahalle sakinleri karganın yavrularının olduğunu ve yavrularını koruma güdüsüyle hareket ettiğini anladı. Saldırılara karşı çaresiz kalan esnaflar ağacın çevresinden geçerken kafalarını ağaç dallarıyla korumak zorunda kalıyor. Karganın saldırısına maruz kalıp yaralananlar da oldu. Saldırıya uğrayan bir vatandaşın poşetle kendisini savurmaya çalıştığı görüldü. Karganın saldırıları sakinleri tarafından cep telefonu kamerasına yansırken, karganın haberini yapmak isteyen muhabirlerde saldırıdan nasibini aldı.

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Ağaca yuva yapan karga mahallelinin korkulu rüyası oldu

"SON GÜNLERDE SALDIRGAN OLDU"

Karganın saldırısıyla kafasından yara alan Osman Gür, karganın bir kaç gündür saldırganlaştığını belirtip, "Sabah arabayı köşeye park ettim, eve giderken karga iki kez bana saldırdı. Kafamda saldırısının sonucunda ufak bir hasar oluştu. Sanırım yavrularını kıskandığı için böyle yapıyor. İki üç gündür böyle saldırgan oldu. Herkese saldırmıyorlar, kendilerine zarar vereceğini düşündükleri kişilere saldırıyor. Mahalleli bu duruma bir şey yapamadı, karga gelen ve geçen kişilere saldırıyor" şekilde konuştu.

Ağaca yuva yapan karga mahallelinin korkulu rüyası oldu

"BİRÇOK KİŞİ EVİNİN BALKONUNA ÇIKAMAZ, EKMEK ALMAYA BİLE GİDEMEZ OLDU"

Kargaların bir yıldır aynı yuvada olduğunu ama son günlerde saldırganlaştığını ifade eden Sebahattin Öztürk, "3 veya 4 gün önce bu kargalar saldırmaya başladı. Kadın erkek ayırt etmeden saldırıyor, birçok kişi evinin balkonuna çıkamaz oldu. Bazı kişiler ekmek almaya bile gidemez oldu, bir arkadaşımız kafasından yaralandı. Buna bir önlem arıyoruz ancak bulamıyoruz. Kargaların burada yuvası var o yüzden saldırıyor olabilirler" dedi.

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Ağaca yuva yapan karga mahallelinin korkulu rüyası oldu

"KARGADAN KAÇARKEN ARABA ÇARPMA TEHLİKELİSİ GEÇİRENLER OLUYOR"

Karganın çevre esnafa alışverişe gelen müşterilere de saldırıda bulunduğunu belirten çevre esnaflarından Ali Yıldız, "Kargalar 3 veya 4 gündür bu şekilde saldırgan oldu. Kadın erkek herkese saldırıyor ancak uzun saçlı kadınlara daha çok saldırıda bulunuyor.

Ağaca yuva yapan karga mahallelinin korkulu rüyası oldu

Biz de burada esnafız, kargadan kaçan herkes dükkanlarımıza sığınıyor. Kargadan kaçarken araba çarpma tehlikelisi geçirenler oluyor. Kargadan kaçarken düşenler oluyor. Son zamanlarda bize çok sıkıntı olmaya başladı. Genellikle öğlen saatlerine yakın ve akşamüzeri saldırıda bulunuyor. Bir arkadaşımızın kafasını yaraladı onu hastaneye götürmek zorunda kaldık. Buradan geçenler tedirgin oluyor, bir kadının gözüne karganın kanadı çarpmıştı" diye konuştu.

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Ağaca yuva yapan karga mahallelinin korkulu rüyası oldu

"CADDENİN BAŞINDAN BAŞLADIĞINDA SONUNA KADAR KOVALIYOR"

Karganın kendilerini kovaladığını belirten Ali Haydar Gürses, "Bu karga haftalardır insanlara saldırıyor. Bu caddeden kimseyi geçirmiyor. Caddenin başından başladığında sonuna kadar kovalıyor. En son dayanamadım ve çek bas ile kovaladım, bir süre kayboldu. İnsanlara gagasıyla vurmuyor, ayaklarıyla vuruyor, bir haftadır bu durum böyle devam ediyor" şeklinde konuştu.

Ağaca yuva yapan karga mahallelinin korkulu rüyası oldu

Ağaca yuva yapan karga mahallelinin korkulu rüyası oldu

Ağaca yuva yapan karga mahallelinin korkulu rüyası oldu

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#Karga#Tokat#Kamikaze Karga

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