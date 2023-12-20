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Afyonkarahisar'daki katliam! Eşini ve 3 yakınını öldürmüştü... Saklandığı barakada yakalandı

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#Afyonkarahisar#Kadın Cinayeti#Hava Nur Şenol Taşkın
Oluşturulma Tarihi: Aralık 20, 2023 11:24

Afyonkarahisar'da çocuğunu görmek için gittiği kayınpederinin evinde pompalı tüfekle açtığı ateş sonucu boşanma aşamasındaki Hava Nur Şenol Taşkın (24), Taşkın'ın annesi Cemile Şenol (43), babası Adem Şenol (45) ve anneannesi Emine Tanış'ı (66) öldürdükten sonra kaçan Mert Muharrem Taşkın (25), saklandığı barakada yakalanıp, gözaltına alındı. Çiftin, çocuklarının velayet nedeniyle televizyon programına katıldıkları da ortaya çıktı.

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Olay, dün saat 23.00 sıralarında Çayırbağ beldesi Uğur Mahallesi'nde meydana geldi. Bir süredir ayrı yaşadığı ve boşanma aşamasında olduğu Hava Nur Şenol Taşkın'ın beldede bulunan babaevine giden Mert Muharrem Taşkın, çocuğunu görmek istedi. Ancak ziyaret sırasında taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmaya aile üyeleri de dahil olunca Taşkın, evin bahçe girişinde eşi Hava Nur Şenol Taşkın, babası Adem Şenol, annesi Cemile Şenol ve anneannesi Emine Tanış'a pompalı tüfekle art arda 10 el ateş açtıktan sonra kaçtı.

YAPILAN MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADILAR

Saçmaların isabet ettiği 4 kişi kanlar içerisinde yere yığılırken, silah seslerini duyan çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ağır yaralı oldukları belirlenen aynı aileden 4 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen 4 kişi, hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri ise olayın yaşandığı evin önünde detaylı inceleme yaptı, 10 boş kartuş bulundu.

VALİLİK AÇIKLADI: YAKALANDI

Kaçan Mert Muharrem Taşkın'ın yakalanması için çalışma başlatıldı. Afyonkarahisar Valiliği'nden yapılan açıklamada, Mert Muharrem Taşkın'ın, merkeze bağlı Kışlacık köyü yakınlarında saklandığı barakada yakalandığı belirtildi. Valilik açıklamasında, olayda kullanıldığı değerlendirilen pompalı tüfeğin olay bölgesinde ele geçirildiği, şüphelinin gözaltına alınarak gerekli işlemlere devam edildiği kaydedildi.

TELEVİZYON PROGRAMINA KATILDIKLARI DA ORTAYA ÇIKTI

Çiftin, çocuklarının velayet nedeniyle televizyon programına katıldıkları da ortaya çıktı.

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#Afyonkarahisar#Kadın Cinayeti#Hava Nur Şenol Taşkın

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