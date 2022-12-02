Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Afyonkarahisar'da yardım etmek isterken canından oldu

Güncelleme Tarihi:

#Afyonkarahisar#Polis#Cinayet
Afyonkarahisarda yardım etmek isterken canından oldu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 02, 2022 15:12

Afyonkarahisar'da, sokak ortasında tartıştığı kişiler tarafından boynundan bıçaklanan Engin Taş (36), hastanede hayatını kaybetti. Cinayete kurban giden Taş'ın ise taciz edilen 2 genç kızı korumaya çalışırken hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Haberin Devamı

Olay, Afyonkarahisar'da Kadınana Caddesi üzerinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Engin Taş (36) kimliği henüz belirlenemeyen kişilerle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle kavgaya dönüşen olayda Taş, boynundan bıçaklanarak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla üniversite hastanesine kaldırılan Taş yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Olayın ardından çevredeki güvenlik kameraları ile tanıkların beyanından yola çıkan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri yaptıkları titiz çalışma sonrası olayı gerçekleştirdikleri belirlenen Serkan Ç. (19) ve yeğeni V.Ç.’yi (16) olaydan birkaç saat sonra gerçekleştirdiği başarılı operasyon ile yakalayarak gözaltına aldı.

Haberin Devamı

Şahısların emniyetteki sorgularının devam ettiği bildirildi.

GENÇ KIZLARIN YARDIM İSTEĞİNE

polis ekiplerinin yaptığı incelemede ortaya çıkarılan Cinayet nedeni ise duyanların içini sızlattı. İddiaya göre, Engin Taş’ın çalıştığı pastaneye gelen iki genç kızın kendisinden ‘ağabeyi 2 kişi bizi gezmeye gittiğimiz alışveriş merkezinden bu yana takip ediyor.

Bize yardım eder misin?” diyerek yardım istediği, bunun üzerine de Taş’ın kızların gösterdiği Serkan Ç., ve V.Ç.’yi uyardığı öğrenildi. Daha sonra Taş ile şahıslar arasında tartışma çıktığı ve Serkan Ç.’nin yanındaki bıçakla talihsiz adamı boynundan bıçakladığı iddia edildi.

CİNAYETE KURBAN GİDEN GENÇ ADAM EVLİ VE 3 ÇOCUK BABASIYDI

İki genç kızı korumak isterken hayatını kaybeden talihsiz adam Erkmen beldesinde düzenlenen cenaze töreni sonrası toprağa verildi. 36 yaşında yaşamını yitiren Taş’ın evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Afyonkarahisarda yardım etmek isterken canından oldu


Olayla ilgili savcılık tarafından başlatılan soruşturma devam ederken, faillerin emniyetteki sorguları ise sürüyor.

Tahliye oldu Kadir Şeker ailesine böyle sarıldı...Tahliye oldu! Kadir Şeker ailesine böyle sarıldı...Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Afyonkarahisar#Polis#Cinayet

BAKMADAN GEÇME!

En zor maç ona denk geldi Dünya Kupası yöneten ilk kadın Stéphanie Frappartın hikayesi...

En zor maç ona denk geldi! Dünya Kupası yöneten ilk kadın Stéphanie Frappart'ın hikayesi...

#2022 Dünya Kupası
Katarın ateşli taraftarlarının sırrı Galatasaray tribünü UltrAslan Dohaya giderek özel eğitim verdi...

Katar'ın ateşli taraftarlarının sırrı Galatasaray tribünü! UltrAslan Doha'ya giderek özel eğitim verdi...

#Katar
Sofralarımıza gelen sebze ve meyvelerde nikotin tehlikesi Üreticilerin içtiği sigara evimize nasıl giriyor

Sofralarımıza gelen sebze ve meyvelerde nikotin tehlikesi! Üreticilerin içtiği sigara evimize nasıl giriyor?

#Sağlık

BAKMADAN GEÇME!

En zor maç ona denk geldi Dünya Kupası yöneten ilk kadın Stéphanie Frappartın hikayesi...

En zor maç ona denk geldi! Dünya Kupası yöneten ilk kadın Stéphanie Frappart'ın hikayesi...

#2022 Dünya Kupası
Katarın ateşli taraftarlarının sırrı Galatasaray tribünü UltrAslan Dohaya giderek özel eğitim verdi...

Katar'ın ateşli taraftarlarının sırrı Galatasaray tribünü! UltrAslan Doha'ya giderek özel eğitim verdi...

#Katar
Sofralarımıza gelen sebze ve meyvelerde nikotin tehlikesi Üreticilerin içtiği sigara evimize nasıl giriyor

Sofralarımıza gelen sebze ve meyvelerde nikotin tehlikesi! Üreticilerin içtiği sigara evimize nasıl giriyor?

#Sağlık