Afyonkarahisar'da sağanak: İş yerlerini ve patates tarlalarını su bastı

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İlçe merkezi ve köylerinde birkaç gündür aralıklı etkili olan yağış, dün akşam saatlerinde etkisini artırdı. Sağanak nedeniyle su baskınları yaşandı. Yeni Sanayi Sitesi'nde caddeler su ile doldu, çok sayıda iş yerini su bastı. Sanayi esnafı kendi imkanları ile iş yerlerindeki suları tahliye etti.

İş yerini su basan esnaftan Ahmet Efe, "Sanayinin her yerine su giriyor. Yolları yaptıktan sonra iş yerlerimizi su basmaya başladı. Yolları yükselttiler. Mağduruz. Çalışanlarım, iş yerim ve yazıhanem perişan oldu" dedi.

Esnaf Ahmet Emren ise altyapı zayıflığı nedeniyle her yağmur yağdığında iş yerlerini su bastığını söyleyerek, mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.

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Bir yıllık esnaf olduğunu söyleyen Ahmet Bolat da "İş yerini açalı daha bir sene olmadı. 4 sefer dükkanı su bastı. Yedek parçalar, makineler sular altında kaldı. İşi gücü bırakıyoruz burayla uğraşıyoruz" diye konuştu.

TARLAYI SU BASTI

Sağanak nedeniyle Kızık köyü İkiz Tepe bölgesinde ise patates tarlalarında su baskınları yaşandı. Bir kısmı sökümü yapılarak toplanmayı bekleyen, bir kısmı da sökülecek olan patatesler zarar gördü. Su baskınının ardından tarlaya giren işçiler sağlam kalan patatesleri toplamaya çalıştı. Zarar gören bölgelerde hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

'35 TON PATATES ZARAR GÖRDÜ'

Patates alımı yapan Halil Tepeşiroğlu, "Şu anda Sandıklı'nın durumu çok kötü. Yüzde 30- 40 toprakta mal kalıyor. Yağmur yağmadan bir gün önce söktük. Sabah toplayıp kamyona yükleyecektik. Gece saat 03.00- 04.00'te yağmur yağdığı için bu mal yerde kaldı. 35 ton civarında patates zarar gördü. Sökülecek olan tarladaki patateslerde 'su beneği' deriz, patateslerde su beneği izi oluyor. Su beneği de malı yarı yarıya düşürüyor. Irgat çamuru görünce 'çalışmayacağım' dedi. Artı 100 lira para verdim" dedi.