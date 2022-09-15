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Afyonkarahisar'da kadın kıyafeti giyip motosiklet çaldı; o anlar kamerada

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#Afyonkarahisar#Trafik#Hırsız
Afyonkarahisarda kadın kıyafeti giyip motosiklet çaldı; o anlar kamerada
Oluşturulma Tarihi: Eylül 15, 2022 17:39

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde tanınmamak için kadın kıyafeti giyip motosiklet çalan S.C.K. adlı erkek, polis tarafından yakalandı. Tutuklanan hırsızın kadın kıyafetiyle gelip motosikleti çaldığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

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Emrullah Mahallesi'nde 11 Eylül sabah saatlerinde bir evin önünden motosiklet hırsızlığı olduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri yönlendirildi. Ekipler bölgedeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan inceleme sonucu kadın kıyafetli bir kişinin sokakta dolaştığı ve motosikleti sürükleyerek götürdüğü belirlendi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, hırsızlık şüphelisinin S.C.K. adlı erkek olduğunu ve tanınmamak için kadın kıyafeti giydiğini belirledi. Şüpheli S.C.K., kısa zaman sonra polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. S.C.K. polis merkezindeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bulunan motosiklet ise sahibine teslim edildi.

Öte yandan olay anı güvenlik kamerasına da anbean yansıdı. Görüntülerde siyah kadın kıyafetli bir kişinin sokakta dolaştığı ve kısa süre sonra da motosikleti sürükleyerek olay yerinden kaçtığı görüldü.

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#Afyonkarahisar#Trafik#Hırsız

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