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Afyonkarahisar’da feci kaza! Otomobil takla attı: 2 kişi hayatını kaybetti

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#Afyonkarahisar#Trafik Kazası#KAZA
Afyonkarahisar’da feci kaza Otomobil takla attı: 2 kişi hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 28, 2023 12:24

Afyonkarahisar’da kontrolden çıkarak takla atıp tarım arazisine devrilen otomobilde 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

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Kaza, Afyonkarahisar-Eskişehir yolu Kayıhan beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.C.K. (19), yönetimindeki otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç takla atıp ardından yol kenarındaki tarım arazine devrildi.

Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye çok sayıda 112 Acil servis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Afyonkarahisar’da feci kaza Otomobil takla attı: 2 kişi hayatını kaybetti

Olay yerine gelen ekipler ters dönerek durabilen otomobilde sürücü M.C.K. ile B.K.'nın (33) hayatını kaybettiklerini belirlerken, yaralanan G.K. (15), G.K. (13), M.K. (53) ve K.K.’yı (42) ambulanslar ile hastaneye kaldırdı.

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Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

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#Afyonkarahisar#Trafik Kazası#KAZA

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