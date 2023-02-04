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Afyonkarahisar-Antalya yolunda ulaşıma 'kar' engeli

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#Kar#Kar Yağışı#Afyonkarahisar
Afyonkarahisar-Antalya yolunda ulaşıma kar engeli
Oluşturulma Tarihi: Şubat 04, 2023 10:12

Afyonkarahisar'da etkisini artıran kar yağışı, kenti kısa sürede beyaza bürüdü. Afyonkarahisar- Antalya yolunda kar nedeniyle dün gece TIR ve kamyonların geçişine 5 saat izin verilmedi, diğer araçlar için trafik akışı kontrollü sağlandı.

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Afyonkarahisar'da saat 19.00'da etkisini artıran kar yağışı, kısa sürede kenti beyaz örtüyle kapladı. Yaklaşık 2 saatte etkili olan yağışta kar kalınlığı, 15 santimetreye ulaştı. Afyonkarahisar-Antalya kara yolu kar nedeniyle saat 21.00 sıralarında TIR ve kamyonların geçişine kapatıldı. Diğer araçlar için trafik akışı da kontrollü sağlandı. Sandıklı otogar kavşağında polis ekiplerince durdurulan ağır tonajlı araçlar, otogar etrafında bir süre bekletildi. Sandıklı Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Öztopbaş ve zabıta ekipleri, yolda bekletilen TIR ve kamyon şoförlerine çorba ikramında bulundu.

Afyonkarahisar-Antalya yolunda ulaşıma kar engeli


Antalya'dan Afyonkarahisar'a palet taşıyan TIR şoförü Gökhan Taba, "Kar nedeni ile Başağaç rampası denilen yerde kaza olduğu için trafik ekipleri yolu çevirdi. Biz de burada mahsur kaldık. Antalya'dan Afyon'a gidiyorum. Yurt dışına çıkacak olan arkadaşlarım da var. İstanbul'a gidecek olan da var. Haberleri takip ediyor, sürekli yoldaki arkadaşlarımızdan bilgi alıyoruz" dedi.

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Afyonkarahisar-Antalya yolunda ulaşıma kar engeli



Belediye Başkan Yardımcısı Öztopbaş da "Yaklaşık 2 saat süren kar yağışından sonra yollarımız kapandı. Biz de yolda kalan vatandaşlarımıza çorba ikramında bulunmak için zabıta ekiplerimizle otogarın önüne geldik. Kamyoncu arkadaşlarımıza, yolda kalan arkadaşlarımıza çorba ikramında bulunduk" diye konuştu.

Afyonkarahisar- Antalya yolunda saat 02.00 sıralarında TIR ve kamyonların geçişine izin verilmeye başlandı. 

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#Kar#Kar Yağışı#Afyonkarahisar

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