Afyonkarahisar-Antalya yolunda ulaşıma 'kar' engeli

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Afyonkarahisar'da saat 19.00'da etkisini artıran kar yağışı, kısa sürede kenti beyaz örtüyle kapladı. Yaklaşık 2 saatte etkili olan yağışta kar kalınlığı, 15 santimetreye ulaştı. Afyonkarahisar-Antalya kara yolu kar nedeniyle saat 21.00 sıralarında TIR ve kamyonların geçişine kapatıldı. Diğer araçlar için trafik akışı da kontrollü sağlandı. Sandıklı otogar kavşağında polis ekiplerince durdurulan ağır tonajlı araçlar, otogar etrafında bir süre bekletildi. Sandıklı Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Öztopbaş ve zabıta ekipleri, yolda bekletilen TIR ve kamyon şoförlerine çorba ikramında bulundu.

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Antalya'dan Afyonkarahisar'a palet taşıyan TIR şoförü Gökhan Taba, "Kar nedeni ile Başağaç rampası denilen yerde kaza olduğu için trafik ekipleri yolu çevirdi. Biz de burada mahsur kaldık. Antalya'dan Afyon'a gidiyorum. Yurt dışına çıkacak olan arkadaşlarım da var. İstanbul'a gidecek olan da var. Haberleri takip ediyor, sürekli yoldaki arkadaşlarımızdan bilgi alıyoruz" dedi.