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Gündem
Ferhat DERVİŞOĞLU- İzzet NAZLI/REYHANLI, (Hatay), (DHA)
Haber Giriş: 05.09.2021 - 17:59 | Son Güncelleme:

Afrin’de park halindeki araç patlatıldı: 3 ölü, 6 yaralı

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Afrin’de park halindeki araç patlatıldı: 3 ölü, 6 yaralı

Suriye'nin Afrin kentinde meydana gelen patlamada 3 kişi hayatını kaybetti, 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Afrin kent merkezinde, bugün saat 15.30 sıralarında park halindeki araç patlatılarak saldırı düzenlendi. Patlama ile ilgili Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamada, saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği, 3'ü çocuk 6 kişinin yaralandığı belirtildi.

Afrin’de park halindeki araç patlatıldı: 3 ölü, 6 yaralı

Yaralıların çevre hastanelerde tedavi altına alındığı aktarıldığı açıklamada "Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti veren yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

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