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Son dakika... Afrin'de canlı bomba eylemi yapacak 2 kadın terörist yakalandı

#Afrin#Canlı Bomba#Terör Örgütü

İçişleri Bakanlığı, Afrin’de canlı bomba eylemi gerçekleştirecek PKK/YPG’li iki kadın teröristin yakalandığını duyurdu.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Hatay İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Suriye Görev Gücü (Afrin) tarafından yapılan çalışmalarda 2 yabancı uyruklu kadının canlı bomba eylemi için Mümbiç'ten hareketle Azez üzerinden Afrin'e geleceği bilgisinin eldiği edildiği belirtildi.

Son dakika... Afrinde canlı bomba eylemi yapacak 2 kadın terörist yakalandı

Açıklamada, "Bugün yapılan operasyonla PKK/KCK- PYD/YPG terör örgütü mensubu 2 terörist yakalandı. Teröristlerin üzerlerinde yapılan aramada; Alpha Fire uzaktan kumanda düzenekli toplam 5,6 kilogram C4 tipi plastik patlayıcı yüklü, demir bilyelerle güçlendirilmiş 4 adet elektrikli fünye ateşleme sistemi olan canlı bomba yeleği ele geçirildi" denildi. 

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Son dakika... Afrinde canlı bomba eylemi yapacak 2 kadın terörist yakalandı

DÜN DE BURSA'DA BİRİ CANLI BOMBA 3 DEAŞ'LI TERÖRİST YAKALANMIŞTI

İçişleri Bakanlığı'ndan dün yapılan açıklamada, "Bursa'da DEAŞ terör örgütü mensubu yabancı uyruklu Halid Aljasem ve Enes Elgannem ile canlı bomba eylemi yapacağı yönünde bilgiler bulunan Süleyman Elhamud yakalanarak gözaltına alındı." denilmişti.

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#Afrin#Canlı Bomba#Terör Örgütü

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