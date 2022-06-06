Afrika’da Türkçe ezgiler

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Güney Afrika, Türkiye’nin Afrika açılımının en önemli ayaklarından biri. Osmanlı zamanından beri devam eden kültürel ilişkiler Türkiye’nin son dönemki ekonomik ve siyasi girişimleriyle yeni bir boyut kazandı. İki ülke arasındaki ticaret hacmi artmaya devam ederken kültürel ilişkiler de güçlenmeye devam ediyor. Bu kapsamda Güney Afrika’nın Türkiye Büyükelçiliği ve Yunus Emre Enstitüsü çeşitli etkinlikler düzenliyor. Bu etkinlikler kapsamında Johannesburg’ta Türk Yemek Festivali düzenlendi. Festivalde Türk yemekleri tanıtıldı. Etkinliklerin sürprizi ise Güney Afrikalı "Sweet Voices Chorale" isimli Akapella korosunun seslendirdiği şarkılar oldu.



Büyükelçi Ayşegül Kandaş tarafından 5 Haziran Dünya Kahvaltı Günü vesilesiyle büyükelçilikte düzenlenen kahvaltı davetinde bir konser veren koro “Üsküdar’a Gideriken…” şarkısını ve Yunus Emre’nin ilahilerini seslendirdi. Konsere Güney Afrika’daki diğer kadın Büyükelçiler, Gûney Afrika Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, çeşitli yerel STK temsilcilerin ve çeşitli kabilelerin kadın liderlerinin de aralarında bulunduğu davetliler katıldı.