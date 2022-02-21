Afrika ülkeleriyle ilişkimiz gelişecek

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün akşam, Kongo Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi ile düzenlediği ortak basın toplantısında özetle şunları söyledi:

“Son 6 ayda 3’üncü bir araya gelişimiz. Ziyaretimin ikili ilişkilerimizdeki ivmeyi daha da artıracağına inanıyorum. Türkiye-Afrika ortaklık zirvesinde kabul ettiğimiz bildiri, eylem planı ve ortak uygulama raporuyla 2022-2026 döneminde Afrika ile ilişkilerimiz bakımından bir yol haritası belirledik. Afrika ülkeleri ile ilişkilerimizi bu çerçevede samimiyet, kardeşlik ve dayanışma temelinde geliştirmeye devam edeceğiz.

FETÖ İLE MÜCADELE

Cumhurbaşkanı Tshisekedi başta olmak üzere FETÖ ile mücadelemizde desteğini esirgemeyen Kongo makamlarına teşekkür ediyorum. Biz de terörle mücadelesinde Kongo hükümetinin yanında olmayı sürdürüyoruz. Eğitim ve kültür alanlarındaki iş birliğimizi de ortak projelerle geliştirmek istiyoruz. Türkiye Maarif Vakfı okulumuzun başarılarıyla kendinden söz ettirdiğini memnuniyetle görüyoruz. Türk İş Birliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Kongonun kalkınma çabalarına olan desteğini sürdürüyor. Kalkınma çabalarında Kongonun yanında olmaya devam edeceğiz.

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HEDEF 250 MİLYON DOLAR

Salgın öncesinde 2018’de 36,5 milyon dolar olan ticaret hacmimizi ikiye katladık. 250 milyon dolar hedefimize doğru yürüyoruz. Bu rakama da en kısa zamanda ulaşacağız. Cumhurbaşkanı Tshisekedi ve Kongo makamlarının desteğiyle iş adamlarımızı buradaki yatırımlarını artırmak için teşvik ediyoruz.”

100 BİN DOZ AŞI GETİRDİM

“Türkiye-Afrika zirvesi vesilesiyle açıkladığım Covid-19 aşısı hibesine dair gerekli çalışmaları yaptık. 100 bin doz aşıyı uçakla beraberimde getirdim. Ayrıca ilave olarak sağlık bakanlığımız bu gece (dün) veya yarın (bugün) 1 milyon Sinovac aşısı ve bunun yanında da 100 bin doz Turkovac aşısını yine gönderecekler.”