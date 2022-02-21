Afrika ülkeleriyle ilişkimiz gelişecek

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
7.500 TL’lik kira 12 bin TL’ye çıkarılabilir mi7.500 TL’lik kira 12 bin TL’ye çıkarılabilir mi?#TÜFE
Komisyon kesintisi mahkemeden döndü'Komisyon' kesintisi mahkemeden döndü#Araç Muayene İstasyonu
Fenerbahçe-Hatayspor maçına Arda Güler damgası Bir ilk yaşadı, taraftardan övgü...Fenerbahçe-Hatayspor maçına Arda Güler damgası! Bir ilk yaşadı, taraftardan övgü...#Fenerbahçe
Ukrayna sınırından dünyayı şoke eden görüntüler... Operasyon Z alarmıUkrayna sınırından dünyayı şoke eden görüntüler... Operasyon Z alarmı!#Rusya
Et, yumurta ve tavuk gözleniyorEt, yumurta ve tavuk gözleniyor#Et
Ünlü işinsanı Ömer Pekin Barana vasiÜnlü işinsanı Ömer Pekin Baran'a vasi#Ömer Pekin Baran
Son şans sonu oldu'Son şans' sonu oldu#Kadın Cinayeti
‘The Dr. Oz’ olarak tanınsan da Mehmet Öz olduğunu unutmazlar‘The Dr. Oz’ olarak tanınsan da Mehmet Öz olduğunu unutmazlar#Mehmet Öz
Cumhurbaşkanı’nın gezisinde “keşke” dediğim konuCumhurbaşkanı’nın gezisinde “keşke” dediğim konu#Cumhurbaşkanı Erdoğan
İngilizce mingilizceİngilizce mingilizce#Ekrem İmamoğlu
Koronavirüs kâbus gibi üzerlerine çöktü Aynı aileden 9ncu kurbanKoronavirüs kâbus gibi üzerlerine çöktü! Aynı aileden 9'ncu kurban#Koronavirüs
Işın Karacanın Urla aşkı çabuk bittiIşın Karaca'nın Urla aşkı çabuk bitti#Işın Karaca
Ünlü isimler genç kızlar için podyumdaÜnlü isimler genç kızlar için podyumda#Hazal Filiz Küçükköse
Begüm Kütükten çok özel itiraf: Sevdiğimi kıskanırımBegüm Kütük'ten çok özel itiraf: Sevdiğimi kıskanırım!#Begüm Kütük
Yunanistandaki feribot faciasından kötü haber geldiYunanistan'daki feribot faciasından kötü haber geldi!#Yunanistan
HABERLERGündem Haberleri

Afrika ülkeleriyle ilişkimiz gelişecek

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Kongo#Afrika Turu
Afrika ülkeleriyle ilişkimiz gelişecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Afrika ile ilişkilerimiz bakımından bir yol haritası belirledik. Afrika ülkeleri ile ilişkilerimizi bu çerçevede samimiyet, kardeşlik ve dayanışma temelinde geliştirmeye devam edeceğiz” ifadesini kullandı.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün akşam, Kongo Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi ile düzenlediği ortak basın toplantısında özetle şunları söyledi:

“Son 6 ayda 3’üncü bir araya gelişimiz. Ziyaretimin ikili ilişkilerimizdeki ivmeyi daha da artıracağına inanıyorum. Türkiye-Afrika ortaklık zirvesinde kabul ettiğimiz bildiri, eylem planı ve ortak uygulama raporuyla 2022-2026 döneminde Afrika ile ilişkilerimiz bakımından bir yol haritası belirledik. Afrika ülkeleri ile ilişkilerimizi bu çerçevede samimiyet, kardeşlik ve dayanışma temelinde geliştirmeye devam edeceğiz.

FETÖ İLE MÜCADELE

Cumhurbaşkanı Tshisekedi başta olmak üzere FETÖ ile mücadelemizde desteğini esirgemeyen Kongo makamlarına teşekkür ediyorum. Biz de terörle mücadelesinde Kongo hükümetinin yanında olmayı sürdürüyoruz. Eğitim ve kültür alanlarındaki iş birliğimizi de ortak projelerle geliştirmek istiyoruz. Türkiye Maarif Vakfı okulumuzun başarılarıyla kendinden söz ettirdiğini memnuniyetle görüyoruz. Türk İş Birliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Kongonun kalkınma çabalarına olan desteğini sürdürüyor. Kalkınma çabalarında Kongonun yanında olmaya devam edeceğiz.

Haberin Devamı

HEDEF 250 MİLYON DOLAR

Salgın öncesinde 2018’de 36,5 milyon dolar olan ticaret hacmimizi ikiye katladık. 250 milyon dolar hedefimize doğru yürüyoruz. Bu rakama da en kısa zamanda ulaşacağız. Cumhurbaşkanı Tshisekedi ve Kongo makamlarının desteğiyle iş adamlarımızı buradaki yatırımlarını artırmak için teşvik ediyoruz.” 

100 BİN DOZ AŞI GETİRDİM

“Türkiye-Afrika zirvesi vesilesiyle açıkladığım Covid-19 aşısı hibesine dair gerekli çalışmaları yaptık. 100 bin doz aşıyı uçakla beraberimde getirdim. Ayrıca ilave olarak sağlık bakanlığımız bu gece (dün) veya yarın (bugün) 1 milyon Sinovac aşısı ve bunun yanında da 100 bin doz Turkovac aşısını yine gönderecekler.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Kongo#Afrika Turu

BAKMADAN GEÇME!

Artık şarkıların sonu bile beklenmiyor... Her şeye rağmen direnen mekân: Unkapanı

'Artık şarkıların sonu bile beklenmiyor...' Her şeye rağmen direnen mekân: Unkapanı

#Unkapanı
1889’da 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmuştu: Covid-19, Rus gribinin devamı mı

1889’da 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmuştu: Covid-19, Rus gribinin devamı mı?

#Rus Gribi
Wordle çılgınlığı Türkçeye geldi Oyunun Türk yazılımcısı: Kelimeleri rastgele seçiyorum

Wordle çılgınlığı Türkçe'ye geldi! Oyunun Türk yazılımcısı: "Kelimeleri rastgele seçiyorum"

#Wordle

BAKMADAN GEÇME!

Artık şarkıların sonu bile beklenmiyor... Her şeye rağmen direnen mekân: Unkapanı

'Artık şarkıların sonu bile beklenmiyor...' Her şeye rağmen direnen mekân: Unkapanı

#Unkapanı
1889’da 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmuştu: Covid-19, Rus gribinin devamı mı

1889’da 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmuştu: Covid-19, Rus gribinin devamı mı?

#Rus Gribi
Wordle çılgınlığı Türkçeye geldi Oyunun Türk yazılımcısı: Kelimeleri rastgele seçiyorum

Wordle çılgınlığı Türkçe'ye geldi! Oyunun Türk yazılımcısı: "Kelimeleri rastgele seçiyorum"

#Wordle