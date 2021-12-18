Afrika için Dolmabahçe diplomasisi

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İstanbul'da düzenlenen Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi’nin ikinci gününde, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan katılımcı ülkelerin liderleriyle Dolmabahçe’deki çalışma ofisinde tek tek görüştü. Zirvede de eş zamanlı oturumlar yapıldı. ‘Birlikte kalkınma ve refah için güçlendirilmiş ortaklık’ temasıyla düzenlenen zirvede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Dışişleri Bakanları Toplantısı’nın açılış konuşmasını yaptı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de Afrika ülkelerindeki mevkidaşlarının katılımlarıyla eş zamanlı oturumlar gerçekleştirdi. Zirve kapsamında Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından Türkiye’de yüksek öğrenim ve burs imkânları ile Maarif Vakfı’nın tanıtımı da yapıldı. Eğitim anlaşmalarının da yapılacağı zirvede, Kültürel ve Sosyal Forum kapsamında Kültür Oturumu, Gençlik ve Spor Oturumu ve Uluslararası Kuruluşlarda Afrika’nın Rolü başlıklı panel de gerçekleştirilecek.

ONURLARINA YEMEK VERİLDİ

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da zirveye katılmak için İstanbul’a gelen Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Farmajo, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el Menfi, Orta Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Faustin-Archange Touadera, Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Ould Şeyh Ghazouani, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali, Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame ve Cibuti Cumhurbaşkanı İsmail Ömer Guelleh ile Dolmabahçe’de çalışma ofisinde ayrı ayrı görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan mevkidaşlarıyla ikili ve ekonomik ilişkileri ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan akşam da devlet ve hükümet başkanları onuruna Dolmabahçe Sarayı’nda yemek verdi.

Orta Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Faustin-Archange Touadera













ORTAKLIKTA YENİ BİR AŞAMA

Afrika Birliği ve Afrika Kıtası ülkeleriyle Türkiye arasındaki stratejik ortaklık temelli ilişkilerde yeni bir safhaya geçilmesini temin edecek Üçüncü Zirve’nin teması, ‘Birlikte kalkınma ve refah için güçlendirilmiş ortaklık’ olarak belirlendi. Zirvede kabul edilmesi öngörülen Bildiri, Eylem Planı ve Ortak Uygulama Raporu’yla, 2022-2026 döneminde Afrika yararına gerçekleştirilecek somut projeler dahil, Türkiye ile Afrika Kıtası arasında her alanda gelişen ilişkilere yön verilecek.

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KONUKLARLA CUMA NAMAZI

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan cuma namazını Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Farmajo, Komorlar Birliği Cumhurbaşkanı Azali Assoumani ve Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Mahamat’la birlikte Yıldız Hamidiye Camisi’nde kıldı. Liderlere İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik etti.