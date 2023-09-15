Afgan Işfak Seyid Türkiye’ye şampiyonluk kazandırdı: Ben bu bayrağa hizmet ediyorum

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İşte 13 yıldır ailesiyle birlikte Türkiye’de yaşayan Işfak Seyid’in zorluk içinde geçen ve şampiyonluğa uzanan hikâyesi:

“26 yaşındayım ve 13 yıl önce ailemle birlikte Türkiye’ye geldik. Afgan asıllıyız ama ben ve kardeşlerim Pakistan’da doğup büyüdük. İstanbul’da Zeytinburnu’na yerleştik ve hâlâ aynı yerdeyiz.

5 YIL ÖNCE BAŞLADI

Pakistan’da okula gidiyordum ama buraya geldiğimizde maddi olarak tükenmiştik. Kardeşlerim okusun diye Türkiye’ye gelir gelmez çalışmaya başladım. 13 yaşında işe girdim. Ta ki bu sporun profesyonel seviyesine yükselene kadar fabrikalarda çalıştım. Günde 2 kez antrenman yapmak gerekince işten çıkmak zorunda kaldım. Aile dinamiğimizde spor hep vardı. Bir gün bir arkadaşımın tavsiyesiyle ‘Karma Savaş Sanatları’nı (MMA) denedim ve çok beğendim. ‘Bu tam bana göre’ dedim. Yaklaşık 5 yıl önce başladım ve bu dalda hızlıca yükseldim. Türkiye’de bunun oturmuş bir ligi yok, amatör seviyede yapılmaya çalışıyor. Benim en büyük şansım, ABD’de 7 yıl bu işin eğitimini almış ve dövüşmüş bir hoca olan Egemen Mehmet Baranok ile yolumun kesişmesi oldu.”

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‘HİÇ DÜŞÜNMEDİ’

Egemen Mehmet Baranok ise “MMA, dünyanın en popüler, en çok para olan sporu. Işfak tüm bu prestije rağmen çifte bayrak açmayı hiç düşünmedi. ‘Bu ülke bana her şeyi verdi. Sadece Türk bayrağı açarım’ dedi. Bu, Türkiye adına çok büyük bir başarı” dedi.

‘BAŞARININ TAMAMI YERLİ VE MİLLİ’

- Elde ettiği başarının, baştan sona Türkiye’de olmasının büyük önem taşıdığını söyleyen Işfak Seyid, “Başka Türk sporcular turnuvada yarışsa da tamamı başka ülkelerde eğitim almış ya da orada yaşıyor. Bunu yargılamıyorum ancak benim başarımın tamamı yerli ve milli. Bu şampiyonada milli takımlar gibi bir lig yok. İsteyen kendi adına da ülkesi adına da yarışabiliyor. Ancak ben elde ettiğim bu başarının tamamını bu ülkeye borçluyum. Orada büyük bir gururla da Türk bayrağı açtım. Bayrağı açında ekstra bir şey hissetmedim çünkü ben zaten bu bayrağa hizmet ediyorum” diye konuştu.