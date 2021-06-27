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İslam KELEŞ-DHA
Haber Giriş: 27.06.2021 - 00:57 | Son Güncelleme:

Afgan genç elektrik akımına kapıldı

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Afgan genç elektrik akımına kapıldı

Aydın’ın Söke ilçesinde, bir alışveriş merkezinde elektrik tadilatı yaptığı ileri sürülen Afgan Abdul Halim Özbek (26) elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.

İddiaya göre, AVM’de elektrik işiyle uğraşan Afganistan uyruklu Abdul Halim Özbek, çalıştığı sırada elektrik akımına kapıldı.

Ağır yaralanan genç, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Abdul Halim Özbek’in hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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