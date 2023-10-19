Affettiğine pişman oldu

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İstanbul’da Yusuf Çavdar ve Yasemin Aksoy boşandıktan sonra 2 çocuğun velayeti annede kaldı. Çavdar’a da belli tarihlerde çocuklarını görme hakkı tanındı. Ancak Çavdar, çocukları bahane ederek Aksoy’u rahatsız etmeye başladı. Aksoy’un şikâyeti üzerine Çavdar hakkında değişik mahkemelere davalar açıldı. Bayrampaşa’daki evinden 4 Ocak günü işe gitmek için çıkan Aksoy karşısında bir anda Çavdar’ı buldu. Uzaklaşmaya çalışan kadın yüzünde soğukluk ve acı hissederek yere yığılınca Çavdar tarafından tekmelendi. Eski eşinin yüzüne kimyasal madde attığı anlaşılan Çavdar yakalanarak tutuklandı. Hakkında tehdit ve kasten yaralama suçundan dava açılan Yusuf Çavdar 5.5 yıl hapisle cezalandırıldı. Ancak Bölge Adliye Mahkemesi yeniden yargılama kararı aldı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde bozma kararının ardından yeniden görülen davanın ilk duruşmasında Yasemin Aksoy şikâyetini geri çekti. Mahkeme, Çavdar’ın tahliyesine karar verdi. Davanın 2’nci duruşmasında, Çavdar’ın tahliye olduktan sonra Aksoy’u tehdit ettiği ortaya çıktı.

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200 METREDEN FAZLA YAKLAŞAMAYACAK

Mahkeme, sanık Yusuf Çavdar’a adli kontrol uygulayarak müşteki Yasemin Aksoy’un bulunduğu iş veya bölgeye 200 metreden fazla yaklaşmasını yasakladı. Aksoy’un yüzünde iz olup olmamasına ilişkin Adli Tıp Kurumu’ndan rapor alınmasına karar vererek duruşmayı erteledi.