Afetlere karşı güç birliği... 14 büyükşehir belediyesinden koordinasyon toplantısı

Haberin Devamı

Olası afetler öncesinde ve sonrasında gerekli iş birliği ve dayanışmanın daha güçlü sağlanabilmesine yönelik yöntemleri tartışmak amacıyla gerçekleştirilen koordinasyon toplantısına, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, CHP PM Üyesi Baran Bozoğlu, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, siyasiler ve bürokratlar katıldı.

BİLİMİN IŞIĞINDA ÇALIŞMA…

Toplantıda söz alan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Türkiye’de kriz yönetimi yerine risk yönetiminin gerçekleştirilmesi gerektiğini ifade ederek, bunun için de bilimin kılavuzluğunda hareket edilmesi gerektiğini bildirdi. Cumhuriyet Halk Partisi’nin iktidarında bunun olacağını kaydeden Gökan Zeybek, başta deprem olmak üzere, her türlü doğal afetin zararlarının azalması, önceden alınması gereken tedbirlerin hayata geçirilmesi konularında çaba göstermeye devam edeceklerini açıkladı.

Haberin Devamı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, 2019-2024 arasında birlikte çalışan CHP’li Büyükşehir Belediyelerinin sayısının 14’e çıktığını ve yeni dönemde birlikte çalışmaya, toplantılar gerçekleştirmeye düzenli olarak devam edeceklerini belirtti.

İŞ BİRLİĞİ ÇAĞRISI

Toplantının açılışında konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, doğal afetlerin artmasına; doğanın insan tarafından korunmamasının, doğal olanın tahrip edilmesinin ve doğaya zalimce davranılmasının neden olduğunu söyledi. Zeydan Karalar; “Adana’da kısa sürede çok yangın felaketi yaşandı. Bunların çoğunluğu anız yakılmasından kaynaklandı. Dikkatsizlik, kurallara uymama ve kasten yakma olmak üzere yangınların çeşitli başka nedenleri de var. Elbette yangın felaketi yaşanmaması için mücadele edeceğiz ama, yangın çıktıktan sonra da birlikte çalışarak zararı azaltacağız. Yangınlara müdahale kanunen bizim görevimiz değil fakat zarar gören bizim insanımız ve yanan bizim ormanlarımız. Bu nedenle her yangına müdahale ediyoruz. Doğru ve hızlı müdahale yangınların verdiği zararı azaltacaktır. Belediyelerimiz birbirlerindeki araç, alet, edevat envanterini, eğitimli insan yapısını ve diğer donamını bilirse, yangına müdahalede avantaj yakalanır. Böylece birbirimize verebileceğimiz desteğin şeklini önceden bilebiliriz. Bu toplantı yangınlara hızlı ve doğru müdahalenin nasıl gerçekleştirileceğine dair bir toplantı” dedi.

Haberin Devamı

ŞEHİRLERİMİZİ DEPREME DİRENÇLİ HALE GETİRMELİYİZ

Adana Büyükşehir Belediyesi’nin 6 Şubat depremlerinin ilk dakikasından itibaren Adana halkıyla dayanışma içinde olduğunu ve önemli destekler gerçekleştirdiğini, daha sonra çevre illere yardım edildiğini hatırlatan Başkan Zeydan Karalar, Türkiye’nin depreme ilişkin hala hazırlıklı olmadığına da dikkat çekerek, 6 Şubat depreminde yapılan yanlışları ve hataları dile getirdi.

Başkan Zeydan Karalar, 6 Şubat depremlerinde Adana’nın, Türkiye’nin lojistik üssü haline geldiğini hatırlattı.

“Deprem ihtimalinin her an çok yüksek olduğu ülkemizde bir an önce yapı stokunun değişmesi, depreme dayanıklı hale getirilmesi gerekiyor” diyen Başkan Zeydan Karalar, CHP’li 14 Büyükşehir Belediyesi’nin birlikteliğinde karar verilen toplantıya ev sahipliği yapmaktan duyduğunu memnuniyeti dile getirdi, başta CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ve CHP PM Üyesi Baran Bozoğlu olmak üzere, katılımcılara teşekkür etti.

Haberin Devamı

HALKIMIZI KORUMAK İÇİN İŞ BİRLİĞİMİZ SÜRECEK

Başkan Zeydan Karalar, afet çevre felaketleri konusunda iş birliği ve dayanışmayı güçlendirerek sürdüreceklerinin mesajını verdi.

HER TÜRLÜ FELAKETE KARŞI HAZIRLIKLI OLMALIYIZ

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin ve Adana’nın da içinde olduğu bölgede, sel, yangın, deprem, tsunami ve birçok başka felaketin yaşanma olasılığının bulunduğunu belirterek, bu nedenle hazırlıklı olunması gerektiğini belirtti. 6 Şubat depremlerinden sonra belediyelerin öneminin görüldüğünü, felaket noktalarına ilk olarak belediye ekiplerinin ulaştığını söyledi.

Belediye bürokratlarının bir araya gelmesinin önemine değinen Başkan Seçer, deneyimlerden, envanterlerden, bilgiden yararlanmanın, her konuda gücü artıracağını ifade etti. Ülkedeki siyasi gerginliklerin zaman zaman, belediyelerin yangınlara müdahalesine engel olduğunu da sözlerini ekleyen Vahap Seçer, iş birliğinin halkın yararına olduğunu açıkladı.

Haberin Devamı

Açılış konuşmaların ardından teknik çalışmaların yapıldığı bölüme geçildi.