AFAD’ın 3 meleği... Hayat kurtaran kadınlar

Hürriyet ekibi olarak beraber mesai harcayıp afet bilinci konusunda bilgi aldık. Arama kurtarma çalışmalarının yanı sıra AFAD Başkanlığı’nın “Cumhuriyetin 100. Yılında 100 bin Arama Kurtarma Personeli” projesi kapsamında kamu kurumlarında çalışanlara afet bilincinin gelişmesi için eğitim veriyorlar. Buse Dilan Gülşen, Melike Bal ve Ceren Ünal, “Kadın elinin değdiği her şey güzelleşir. İsteyip kendine güvendikten sonra kadının yapamayacağı meslek yoktur” diyor. İşte kahraman kadınların hikâyeleri...

Buse Dilan Gülşen (26)

DÜĞÜNÜ BIRAKIP HATAY’A KOŞTU









“Ailem, eşim bu mesleği seçtiğimde çok destek oldu. Zor olan bu işin altından kalkacağıma hep inandılar. Dışarıda genelde ‘Kadın nasıl yapacak? Enkaza nasıl girecek? Yapamaz?’ gibi tepkiler de alıyoruz. Ancak başardığımızı gördüklerinde saygı duyuyorlar. 2022 yılında mesleğe başladım, bu kadar büyük bir depremin içinde kendimi bulacağımı hiç beklemiyordum. Mesleğin çok zor olduğunu biliyordum ama içine girince daha da zor olduğunu gördüm. Deprem olduğunda nişan-düğün hazırlığım vardı, hepsini geride bırakıp Hatay’a koştum. Orada aklıma bile gelmedi. Tek düşüncemiz hayatlar kurtarmak, bize ihtiyacı olanlara yardım etmek oldu. Fiziki ve psikolojik yorgunluk hissettiğiniz anda kurtardığınız bir hayat veya yardıma koştuğunuz bir kişinin gülümsemesi her şeyi unutturuyor. Tarif edilemez bir mutluluk yaşatıyor. Arama-kurtarma görevimizin yanında eğitim çalışmalarına da katılıyoruz. Kamuda çalışanlara afet öncesi nasıl hazırlanacakları, afet sırasında ve sonrasında ne yapmaları gerektikleri konusunda eğitim veriyoruz. Afet öncesi hazırlık çok çok önemli. Eğitim şart, hazırlık şart, umarım ne bu eğitime ne de bu hazırlıklara ihtiyacımız olur. Kadınlar ellerini attıkları her şeyi güzelleştirir, her ortamı güzelleştirir. Bu meslekte de başarılı olduğumuz düşünüyorum. Kadınlar hiç çekinmeden, düşünmeden gelsinler. Kendilerine güvendiklerinde başaramayacakları iş yok.”

Melike Bal (25)

‘ENKAZIN ALTINA MI GİRECEKSİN’ DEDİLER









“Lisede hemşirelik okudum. Üniversiteleri araştırdım, Acil Durum ve Afet bölümünü gördüm, burayı tercih ettim. Lisedeyken her AFAD Başkanlığı önünden geçtiğimde ‘Bir gün mutlaka burada çalışacağım’ diyordum. Arama kurtarmacı olmayı o zaman kafama koymuştum. Meslek olarak başlamasaydım da AFAD gönüllüsü olacaktım. Çok mutluyum. Sevmeniz ve istemeniz gereken zor bir meslek. Bu işi yapanlar da zoru sevenlerdir. Çoğu zaman ailenizi, sevdikleriniz arkanızda bırakıyorsunuz. Mesleği seçerken ailem hep arkamdaydı, hep desteklediler, yapacağıma hep inandılar. ‘Ne yapacaksın, enkaza mı gireceksin?’ diyenler oldu. Bu ülkeye, bu vatana böyle insanlar da lazım. Ben yapmasam, sen yapmasan kim yapacak? Kadının yapamayacağı iş yok. Kadın-erkek gibi bir sınıflandırmaya da karşıyım. Yeter ki isteyin, işin erkeği, kadını yok. Bu kalpten istenecek bir şey. Eğer istemiyorsanız kadın veya erkek olmanız fark etmez. Evet zor iş yapıyoruz, evet tehlikeli iş yapıyoruz. Ama ihtiyacı olan birini sevindirmeniz kadar insanı mutlu eden bir duygu olabilir mi?”

Ceren Ünal (28)

KADIN İSTERSE HER ŞEYİ YAPAR









“Deprem olduğunda Diyarbakır’da eğitimdeydik. 4 yaşındaki kızımı da yanımda götürmüştüm. Depremi yaşadık, kızımı ailemin yanına gönderip enkaz bölgesine koştum. Hemen arama-kurtarma çalışmalarına başladık. Depremi yaşadım. Depremzede olmamıza rağmen ilk aklımıza gelen enkazlara koşmak, birilerine yardım etmek oldu. Diyarbakır’dan sonra Hatay’a geçtim. Orada da çalışmalarda bulundum. Allah bir daha bize böyle bir acı yaşatmasın. 30 gün boyunca kızımdan, ailemden uzak kaldım. Meslek seçerken hep birilerine yardımcı olmayı öncelik yaptım. Bilgisayar programcılığı mezunuyum, sonra Acil Durum ve Afet Yönetimi bölümünü okudum. Bu mesleği seviyorum. Severek yaptığınızda her şeyin üstesinde gelinebilir. Mesleğimle gurur duyuyorum. İnsanlara dokunmak, yardım etmek, yeri geldiğinde hayat kurtarmak. Ailem ve eşim çok destek oldu. Kadınlar istedikten sonra her mesleği yapar, bunu deprem bölgesinde gördüm. Kadınların neleri başardığını gördüm. Yeter ki yaptıkları mesleği sevsinler, her şeyde başarılı olurlar.”