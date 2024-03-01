×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

AFAD'dan Antalya'daki sel felaketi için 92 milyon TL destek ödemesi

Güncelleme Tarihi:

#Bakan Yerlikaya#AFAD#Antalya
AFADdan Antalyadaki sel felaketi için 92 milyon TL destek ödemesi
Oluşturulma Tarihi: Mart 01, 2024 12:11

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya'da 12-13 Şubat tarihlerinde meydana gelen sel felaketi için AFAD'ın Antalya Valiliği'ne 92 milyon TL acil destek ödemesi gönderdiğini açıkladı.

Haberin Devamı

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle:

Antalya ilimizde 12-13 Şubat tarihlerinde meydana gelen aşırı yağış ve fırtına sebebiyle sel ve su baskınları yaşanmıştı.

Aşırı yağış ve fırtına sonrası Kepez, Muratpaşa, Serik ve Aksu İlçeleri “Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edilmiştir.

Genel Hayata Etkili Afet Bölgelerinde selden kaynaklı 505 işyeri ve 2.261 konut eşya zararının telafisi ile diğer acil ihtiyaçların karşılanması amacıyla AFAD tarafından Antalya Valiliğine 92 Milyon TL Acil Destek Ödemesi gönderildi.

Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun.

AFADdan Antalyadaki sel felaketi için 92 milyon TL destek ödemesi

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bakan Yerlikaya#AFAD#Antalya

BAKMADAN GEÇME!