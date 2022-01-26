AFAD: Mahsur kalan 9 bin 398 kişinin güvenli bölgelere sevki sağlandı

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AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, ülke genelinde yaşanan aşırı kar yağışları nedeniyle kapalı bulunan yolların açılması ve vatandaşlara yardım ulaştırılması için AFAD koordinasyonunda çalışmaların devam ettiği belirtildi. Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında 81 bin 39 personelin görev yaptığı belirtilerek, "22 ilimizde 24 bin 589 vatandaşımız misafirhane ve yurtlarda misafir edilmiş olup, 4 bin 545 vatandaşımız ise misafir edilmeye devam etmektedir. Yurt genelinde, 9 bin 398 kişinin mahsur kaldığı yerden alınarak güvenli bölgelere sevki sağlanmıştır. 1473 sıcak yemek, 98 bin 443 içecek, 78 bin 195 kumanya, 77 bin 905 ikramlık, 12 bin 750 çorba ve 11 bin 976 battaniye dağıtımı yapılmıştır. Vatandaşlarımızın meteorolojik uyarıları takip ederek bu uyarılar doğrultusunda zorunlu olmadıkça yola çıkmaması önem taşımaktadır" denildi.