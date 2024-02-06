AFAD ekiplerinden 6 Şubat'ın yıl dönümünde tatbikat

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Kahramanmaraş merkezli geçen yıl 6 Şubat'ta meydana gelen deprem, 120 bin kilometrekarelik alanda 11 il 124 ilçe 6 bin 929 köyü etkiledi. Depremde 53 bin 537 kişi hayatını kaybetti, 107 bin 213 kişi de yaralandı. ‘Asrın felaketi’ olarak nitelendirilen depreminin yıl dönümünde Ankara AFAD ekipleri tatbikat düzenledi. Senaryo gereği depremde yıkılan bir binanın enkazında kalan depremzedeler ile hayvanlar kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ip ve makara düzeneği ile sedyeye alınan yaralılar yüksek kesimden güvenli alana indirildi.