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Kastamonu'da karaya oturan gemideki mürettebat kurtarıldı

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#AFAD#Gemi#Kastamonu
Kastamonuda karaya oturan gemideki mürettebat kurtarıldı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 27, 2023 09:31

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde gübre yüklü gemi, fırtına nedeniyle karaya oturdu. Gemideki personel, itfaiye merdiveni ile tahliye edildi.

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İnebolu ilçesinde iskelede yük boşaltan Kamboçya bayraklı 'Vamos' adlı gübre yüklü gemi, şiddetli fırtınada halatları koparak sürüklendi. Gemi, İnebolu Limanı Filli Köşk karşısında karaya oturdu. Gemideki 2'si Türk 11 kişilik mürettebatın kurtarılması amacıyla AFAD, sahil güvenlik ve itfaiye ekipleri çalışma başlattı. Gemideki personelden biri halatla denize atlayıp karaya çıktı. Personel, sağlık görevlilerince hastaneye kaldırıldı. Diğer personel de gemiye yanaşan itfaiye aracından uzatılan merdivenle kurtarıldı.

Kastamonuda karaya oturan gemideki mürettebat kurtarıldı

DENİZ SEVİYESİ YÜKSELDİ

Öte yandan, ilçede etkili olan fırtına sonucu deniz seviyesi yükseldi. Dev dalgalar nedeniyle Boyranaltı Sahili İsmetpaşa Caddesi'ni suyla doldu. Caddedeki binalara kadar gelen deniz suyu nedeniyle vatandaşlar panik yaşadı.

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#AFAD#Gemi#Kastamonu

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