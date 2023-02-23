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AFAD Afetzede Hak Sahipliği için başvuru süreci açıklandı

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#Deprem#Afetzede#AFAD
AFAD Afetzede Hak Sahipliği için başvuru süreci açıklandı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 23, 2023 10:56

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerin yaralarını sarmak için çalışılırken, hasar tespit çalışmalarından sonra başlayacak AFAD Afetzede Hak Sahipliği için başvuru sürecine ilişkin ayrıntılar da belli olmaya başladı.

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Çok sayıda hak sahibini mağdur eden deprem felaketinde üçüncü hafta geride kalırken, AFAD Afetzede Hak Sahipliği için başvuru sürecine ilişkin ayrıntılar da belli olmaya başladı. Zorunlu deprem sigortası kapsamında hasar ihbarı süresi, afetzedelere sağlanacak destek ve olanaklar ile sigortacılık işlemlerinin nasıl yürütüleceğine dair bilgiler, kullanıcılarına bankacılık ve sigortacılık ürünlerini karşılaştırma olanağı sunan Hesapkurdu tarafından yayımlanan açıklamada özetlendi. “Yaralarımızı hep birlikte ve bir an önce sarabilmeyi diliyoruz” notuyla paylaşılan açıklamada, hak sahipliği başvurusuna ilişkin merak edilenlere yanıt verildi. 

HAK SAHİPLİĞİ BAŞVURUSU E-DEVLET’TEN DE GERÇEKLEŞTİRİLECEK 

Hasar tespit çalışmalarının sürdüğü bölgede henüz hak sahipliği başvuru işlemleri başlamadı. Hesapkurdu tarafından derlenen bilgilerde, işlemlerin, hasar tespit çalışmalarının sona ermesiyle, AFAD Afetzede Hak Sahipliği için e-Devlet’te açılacak başvuru ekranından gerçekleştirileceği belirtildi. Ayrıca binaların hasar durumuna ilişkin bilgiye, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı resmi internet sitesinde oluşturulan “Hasar Tespit” sayfasından ulaşılabileceği bildirildi. 

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Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) poliçesinde hasar bildirimi için on beş iş günü koşulu yer alsa da kurumun ilgili maddeyi sigortalı lehinde değerlendirdiği ve hasar bildirimi yapmak için bir zaman sınırlaması olmadığı kaydedildi. Ayrıca depremde poliçenin kaybolmuş olması durumunda sigortalının tazminat hakkının ortadan kalkmayacağına, hak sahiplerinin süreç başladıktan sonra Alo DASK 125 hattı üzerinden başvuruda bulunabileceğine dikkat çekildi. 

AZAMİ TEMİNAT TUTARI 640 BİN TL 

Hesapkurdu’nun internet sitesinde paylaştığı bilgilerde AFAD’ın nakdi yardım ve hasar tespiti desteği verdiği ifade edilirken, 7269 sayılı kanun kapsamında afetzedelerin sahip olduğu haklara da yönlendirme yapıldı. Depremzedelerin Alo DASK 125 telefon hattı, e-Devlet Sistemi Hasar İhbarı sayfası ve DASK resmi internet sitesi Online Hasar İşlemleri Sayfası aracılığıyla DASK hasar ihbarı yapabilecekleri bilinirken, 1 Ocak 2023 itibarıyla tüm yapı tipleri için DASK zorunlu deprem sigortası azami teminat tutarının 640 bin TL olduğu hatırlatıldı. Yapılan açıklamada, DASK poliçe içeriğinin tam hasar ve kısmi hasarlar için sigorta bedeli ödediği, DASK’tan yararlanmak için binanın tamamen yıkılması koşulu aranmadığı, ödemelerin ise başvuru sonrası tazminat tutarının kesinleşmesi ve evrakların tamamlanmasının ardından, en geç 1 ay içinde yapılacağı bilgilerine yer verildi. 

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SİGORTA SAHİPLERİ ÇAĞRI MERKEZLERİNE ULAŞABİLİR 

Kredi, kredi kartı, mevduat, sigorta gibi bankacılık ve sigortacılık ürünlerinin karşılaştırılabildiği bir platform sunan Hesapkurdu'nun derlediği bilgilerde, zorunlu deprem sigortası dışında sigortası olan afetzedelerin de sigortayı satın aldıkları şirketlerin çağrı merkezlerine ulaşabileceği vurgulandı. Konut ve eşya sigortası, kasko sigortası, ferdi kaza sigortası, sağlık sigortası gibi farklı sigorta ürünlerine sahip afetzedelerin, sigorta poliçelerinin deprem teminatını bulundurup bulundurmadığını kontrol ettikten sonra, poliçe kapsamında belirlenen haklardan yararlanabileceği ifade edildi.

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#Deprem#Afetzede#AFAD

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