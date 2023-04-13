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Adnan Oktar’ın 13 cezası kesinleşti

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#Adnan Oktar#ADNAN Oktar Suç Örgütü#Merve Bozyiğit
Adnan Oktar’ın 13 cezası kesinleşti
Ayşegül Usta
Oluşturulma Tarihi: Nisan 13, 2023 07:00

Adnan Oktar’ın da aralarında bulunduğu 72’si tutuklu 215 sanığa verilen hapis cezalarına yapılan itiraz İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’nce kesin olarak reddedildi. Oktar ve diğer sanıklar hakkında 13 suçtan verilen ceza kesinleşti.

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ADNAN Oktar suç örgütüyle ilgili ilk yargılamada verilen karar, Bölge Adliye Mahkemesi’nce (BAM) bozulmuştu.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nce ikinci kez görülen davada, Oktar ile örgüt yöneticilerine 8 bin 658’er yıl hapis cezası verilmişti. Oktar ve diğer sanıkların avukatları karara itiraz etmişti.

BAM 1’inci Ceza Dairesi, “eziyet”, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma”, “kişisel verilerin kaydedilmesi”, “tehdit suçuna azmettirme”, “gerçeğe aykırı mal bildiriminde bulunma”, “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma”, “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte yardım etme”, “tehdit”, “suçluyu kayırma”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek veya yaymak”, “görevi yaptırmamak için direnme”, “şantaj” ve “Merve Bozyiğit’e yönelik cinsel saldırı” suçlarından yapılan itirazı kesin olarak reddetti. Kararda 3 suçtan ise Yargıtay’a itiraz yolunun açık olduğu hatırlatıldı.

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#Adnan Oktar#ADNAN Oktar Suç Örgütü#Merve Bozyiğit

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