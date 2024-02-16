Adnan Oktar örgütüne yeni iddianame... ‘Kedicikler’e zorla mektup yazdırmış

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Oktar’ın yanı sıra aralarında avukatların da olduğu toplam 19 kişinin 43.5’er yıl hapisleri istendi.

CEZAEVİNDE DE BOŞ DURMADI

Başsavcılık 352 sayfalık iddianamede, 15 gün gibi kısa bir sürede yaklaşık 200 avukat görüşmesi yaptığı belirtilen Adnan Oktar’ın cezaevinde olmasına rağmen örgütsel faaliyetlerini sürdürdüğünü, avukatları ve diğer örgüt yöneticileri Meltem Daban ve Ferhunde Eda Babuna aracılığıyla örgütü diri tutmaya çalıştığını öne sürdü. İddianamede her sanığın hem Adnan Oktar’a hem de birbirlerine mektup yazmaya teşvik ve telkin edildiği, mektup yazmayanların takip edildiği, bu mektupların ileride delil olarak kullanılmak amacıyla saklandığı kaydedildi. İçlerinden etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyen şahısların olması durumunda kendi tabirleriyle, “sevgi dolu” mektupların delil olarak sunulup “bu kişi bizi çok sever, korkutulduğu için etkin pişman olmuştur” denilmesi için yapıldığı öne sürüldü. Örgütün kumpasa uğradıkları yönünde algı oluşturmaya çalışmak adına yargı ve emniyeti şikâyet dilekçeleri vererek baskı altına almaya ve yıldırmaya çalıştıkları da ifade edildi.