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Adıyamanlı Manuşyan’a Paris’te devlet töreni

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#Fransa#Misak Manuşyan#Meline Manuşyan
Adıyamanlı Manuşyan’a Paris’te devlet töreni
Oluşturulma Tarihi: Şubat 23, 2024 07:00

NAZİLERİN Fransa’yı işgaline karşı direnişin sembollerinden Adıyamanlı Ermeni Misak Manuşyan ve eşi Meline Manuşyan’ın naaşları, devlet töreniyle Fransa’nın başkenti Paris’teki Pantheon mozolesine defnedildi. Törene Ermenistan Cumhurbaşkanı Nikol Paşinyan ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un yanı sıra çok sayıda siyasi davetli katıldı.

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İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi işgaline karşı savaşırken ölen şair Manuşyan anıt mezarların bulunduğu Pantheon’a defnedilen ilk yabancı oldu. Fransa Cumhurbaşkanı Macron da 21 Şubat 1944’te Manuşyan ve 23 direnişçinin Naziler tarafından vurulmasının 80’inci yıldönümünde gerçekleştirilen törene katıldı.

‘FRANSA SİZE BORÇLU’

Törende konuşan Macron, “Misak ve Meline, 2024 Fransa’sı size bu onuru borçlu” dedi. Törende Manuşyan ve eşinin fotoğrafları Pantheon’un sütunlarına yansıtıldı. Pantheon’da Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, Victor Hugo, Emile Zola ve Marie Curie gibi birçok önemli Fransızın naaşı yer alıyor.

KURŞUNA DİZİLDİ

- 1906 doğumlu Misak Manuşyan, Birinci Dünya Savaşı’nın bitmesinin ardından kardeşiyle beraber Suriye’deki bir yetimhaneye gönderildi. 1925 yılında Fransa’ya yerleyerleşti. 2. Dünya Savaşı sırasında Nazi işgaline karşı komünist direniş hareketine katıldı. Küçük bir savaşçı grubuna liderlik eden Manuşyan, 1944’te kurşuna dizilerek öldürüldü.

 

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#Fransa#Misak Manuşyan#Meline Manuşyan

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