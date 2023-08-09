Adıyaman'da korkutan bina: 'Ara kat yıkılınca böyle bir görüntü ortaya çıktı'

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Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adıyaman’daVarlık Mahallesi’ndeki 4 katlı binada ilginç bir yıkım gerçekleşti. Binanın birinci, ikinci ve dördüncü katı yıkılmazken üçüncü kat yıkılarak ortadan kayboldu. Yıkım esnasında dördüncü katın ekseni de kaydı. Abuzer Fırat’a ait olduğu öğrenilen binanın dördüncü katı yaklaşık 30 derecelik bir açıyla döndü.

Adıyaman’da acil yıkılacak binalar yıkıldı. Ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor. Mahalle sakinleri tehlike arz eden bu binanın bir an önce yıkılmasını istiyor. Binanın bitişiğindeki komşuları, binanın yıkılma ihtimaline karşı evlerini boşalttı.

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"BİNA HER AN YIKILABİLİR"

Mahalle sakini Yaşar Yavcik, “Depremde binanın bir katı yok oldu. Ara kat yıkılınca böyle bir görüntü ortaya çıktı, herkes görüyor. Biz bu binadan korkuyoruz. Bina her an yıkılabilir. Mahalle sakinleri olarak biz korkuyoruz. Yan komşum bina üzerine yıkılır diye taşındı” dedi.

"SORUMLULARIN BİR AN ÖNCE CEZALARINI ÇEKMESİNİ İSTİYORUZ"

Öte yandan Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adana'da yıkılan binaların yerlerini gören vatandaşlar duygulanıyor. On binlerce insanın hayatını kaybettiği "Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerde Adana’da Mete, Sami Bey, Ekim, Alpargün, Belük, Sinem, Tutar Yapı, Zeray, İhsan Bayram, Özgür ve Kubilay apartmanları yıkıldı.

Depremin üzerinden 6 ay geçmesine rağmen kentteki bazı ağır hasarlı binalar halen yıkılmazken, çöken 11 binadan Alpargün, Tutar Yapı ve Mete apartmanlarının olduğu mahalleler havadan görüntülendi. Yıkılan binaların yerlerini gören vatandaşlar ise duygulanıyor. Tutar Yapı’nın enkazında hayatını kaybeden 3 yakını için Ali Çay, 3 çiçek bıraktı.

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Depremde Tutar Yapı’da bulunan 3 yakınını kaybeden Ali Çay, “Enkaz alanını her gördüğümde duygulanıyorum. Bizlerin de aslında enkazdan bir farkı yok. Allah bir daha böyle bir afet yaşatmasın. Çok zor günlerdi. Sorumluların bir an önce cezalarını çekmesini istiyoruz” dedi.