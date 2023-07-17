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Adıyaman'da korkunç ölüm! Çoban korkunç manzara ile karşılaştı

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#Adıyaman#Çoban#Ölüm
Adıyamanda korkunç ölüm Çoban korkunç manzara ile karşılaştı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 17, 2023 12:22

Adıyaman'da dört ay önce işe gideceğini söyleyerek evden ayrılan ve bir daha geri dönmeyen Sait Sağır’ın (27), elleri arkadan bağlı, ağaca asılı cesedi bir çoban tarafından bulundu.

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Erdemoğlu Mahallesi’nde oturan Sait Sağır, 9 Mart günü sabah saatlerinde çalıştığı ekmek fırınına gitmek için evden çıktı. Yakınları, akşam eve dönmeyen Sağır'a ulaşamayınca, güvenlik güçlerine kayıp başvurusunda bulundu. İhbarın ardından, Sait Sağır'ın bulunması için ilçe merkezi ve köylerde arama yapıldı. Ancak Sağır’a ulaşılamadı.

Dün akşam saatlerinde Süphane bölgesinde koyun otlatan bir çoban ağaca asılı ceset görünce jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, elleri arkadan bağlı, asılı cesedin, Sait Sağır'a ait olduğunu belirledi. Olay yerinde yapılan inceleme sonrası Sağır'ın cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.

Olayı haber alıp hastaneye gelen Sağır'ın yakınları gözyaşlarına boğuldu. Güvenlik güçleri, Sağır'ın ölüm nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.

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#Adıyaman#Çoban#Ölüm

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