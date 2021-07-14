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Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)-
Haber Giriş: 14.07.2021 - 09:20 | Son Güncelleme:

Adıyaman'da feci ölüm! TIR'dan düşen 1 tonluk borunun altında can verdi

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Adıyaman'da feci ölüm! TIR'dan düşen 1 tonluk borunun altında can verdi

Adıyaman'da TIR'dan indirilmek istenen 1 ton ağırlığındaki borunun düşmesiyle altında kalan işçi Görkem Servan Güneş (18), hayatını kaybetti.

Olay, gece merkeze bağlı Bozhöyük köyü yakınlarında meydana geldi. Firmada işçi olarak çalışan Görkem Servan Güneş, TIR'dan indirilmek istenen 1 ton ağırlığındaki borulardan birinin üzerine devrilmesi sonucu altında kaldı.

Arkadaşları tarafından ağır yaralı kurtarılan Güneş, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Güneş, doktorların yaptığı tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Görkem Servan Güneş'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga konulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyamanda feci ölüm TIRdan düşen 1 tonluk borunun altında can verdi

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