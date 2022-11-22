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Adıyaman’da DEAŞ operasyonu

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#Adıyaman#Deaş#Operasyon
Adıyaman’da DEAŞ operasyonu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 22, 2022 19:09

Adıyaman’da, özel harekat destekli düzenlenen DEAŞ operasyonunda, yabancı uyruklu 1 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

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Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca DEAŞ terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar çerçevesinde Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince örgüt üyesi olduğu iddia edilen, Suriye uyruklu Muhammed S.’ye yönelik çalışma başlatıldı. Ekiplerin yaptığı çalışmalar neticesinde Gölbaşı ilçesinde ikamet eden Muhammed S.’nin ikametine özel harekat destekli operasyon yapıldı. Gerçekleştirilen operasyonda yakalanan şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs, sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, şahsın adresinde ise aramalar yapıldı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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#Adıyaman#Deaş#Operasyon

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