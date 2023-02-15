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Adıyaman'da binlerce kilometre uzaklıktan gelen Filipinlilerden sahra hastanesi

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#Adıyaman#Filipinler#Afad
Adıyamanda binlerce kilometre uzaklıktan gelen Filipinlilerden sahra hastanesi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 15, 2023 13:53

FİLİPİNLER, depremzedelerin tedavisi için 82 kişiden oluşan ekiple Adıyaman'daki yeni otogara sahra hastanesi kurdu. Filipinli doktor Alfonso Danac, "Buraya Türklere yardım etmeye geldik. Basit ameliyatlar yapıp ve doğum yaptırabiliyoruz" dedi.

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Depremden en çok etkilenen illerden biri olan Adıyaman'a bir yardım eli de yaklaşık 8 bin 600 kilometre uzaklıktaki Filipinler'den uzandı. Filipinler Sağlık Bakanlığı'na bağlı 82 kişiden oluşan arama kurtarma ve ilk müdahale ekipleri tarafından Adıyaman'daki yeni otogara sahra hastanesi kuruldu. Günde en az 100 kişi ağırlama kapasitesi olan hastanede, basit ameliyatlar ve doğum yaptırılabiliyor. İlk müdahalenin ardından ihtiyaç dahilinde hastalar, ambulans ile başka hastanelere sevk edilebiliyor. Ayrıca hastane içerisinde laboratuvar, eczane, muayene alanları, triyaj gibi bölümler de bulunuyor. Yeni otogar içerisinde bulunan sahra hastanesi havadan da görüntülendi.

HASTALARIN ACİL MÜDAHALELERİNİ YAPIYORUZ

Filipinli doktor Alfonso Danac, "Filipinler Sağlık Bakanlığı'nın arama kurtarma ve ilk müdahale ekibiyle beraberiz. Buraya Türk insanlarına yardım etmeye geldik. Filipinler sağlık ekibi buraya bir sahra hastanesi kurdu. Bu sahra hastanesi günde en az 100 kişiyi ağırlama kapasitesine sahip. Burada hastalıkların genel ihtiyaçlarını dinliyor, onların acil müdahalelerini yapıyor. Medikal danışmanlıklarını gerçekleştiriyoruz. Basit ameliyatları yapabiliyoruz. Aynı zamanda acil durumlarda kadın doğum hizmetleri sağlıyoruz, doğum yaptırabiliyoruz" dedi.

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Teknik hizmet gönüllüsü olarak İstanbul'dan gelen Burak Tuna da, "6 kişilik ekiple geldik. 3'ümüz elektrikçi, ikimiz mekanikçi olarak. Buraya geldiğimizde bölgenin ne elektrik, ne su, ne de aydınlatma gibi ihtiyaçlarının hiçbiri yoktu. Bunları tedarik ettik. Şu an burada elektriksel olarak hiçbir problemimiz yok" ifadelerini kullandı.

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#Adıyaman#Filipinler#Afad

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