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Adıyaman'da baraj gölündeki yüzen adalar sabitlendi

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#ADIYAMAN#Çat Baraj Gölü#İklim
Adıyamanda baraj gölündeki yüzen adalar sabitlendi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 24, 2023 11:01

Adıyaman'da Çat Baraj Gölü'nde 3 bin yılda oluşumu tamamlanan ancak son yıllarda rüzgar ve suyun çekilmesi nedeniyle kıyıya vuran yüzen adaların zeminlerine ağırlık bağlanıp, sabit hale getirilerek tahrip olmaları önlendi. Tabiat Varlıkları Koruma Şube Müdürlüğü uzmanlarından İbrahim Türkoğlu yüzen adaların hayatın normale dönmesiyle çok sayıda ziyaretçi ağırlamaya başladığını belirtti.

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Petelik bölgesindeki Çat Baraj Gölü'nde, oluşumları 3 bin yılda tamamlanan, su altındaki yükseklikleri 3 ile 5 metre, alanları ise 100 ile 500 metrekare arasında değişen yüzen adalar, son yıllarda kuvvetli rüzgar ve su debisinin düşmesiyle kıyıya vurarak tahrip olmaya başladı.

Her yıl yüzlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği yüzen adaların, tahrip olmasının önlenmesi için geçen yıl Adıyaman Valiliği öncülüğünde çalışma başlatıldı. Uzman ekiplerin yaptığı fizibilite çalışmasının ardından yüzen adaların zeminine ağırlık bağlanarak, hareketinin kısıtlanması ve birbirine bağlanarak kıyıya yanaşmalarının engellenmesi yönteminin uygulanmasına karar verildi.

Adıyamanda baraj gölündeki yüzen adalar sabitlendi

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Bu karar doğrultusunda uzman ekipler, baraj gölündeki 30 yüzen adanın bazıları zeminine ağırlık bağlanarak sabitlendi, bazıları ise birbirine bağlanarak hareket alanları kısıtlandı.

'HERHANGİ BİR OLUMSUZLUĞA NEDEN OLMADI'

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Adıyaman İl Müdürlüğü'ne bağlı Tabiat Varlıkları Koruma Şube Müdürlüğü uzmanlarından İbrahim Türkoğlu, Çat Barajı Gölü'ndeki yüzen adaların su debisinin düşmesi ve rüzgar nedeniyle kıyıya vurarak tahrip olduğunu, projenin uygulanması ile bunun önlendiğini ifade etti. Türkoğlu, depremin baraj gölü ve yüzen adalarda herhangi bir olumsuzluğa neden olmadığını dile getirirken, yüzen adaların hayatın normale dönmesiyle çok sayıda ziyaretçi ağırlamaya başladığını da kaydetti.

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#ADIYAMAN#Çat Baraj Gölü#İklim