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Adıyaman’da 6 Şubat'ta okullar tatil edildi

Güncelleme Tarihi:

#6 Şubat#Deprem#Adıyaman
Adıyaman’da 6 Şubatta okullar tatil edildi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 05, 2024 19:18

Adıyaman Valiliği, Adıyaman’da 6 Şubat'ta depremin yıl dönümü nedeniyle okullar tatil edildiğini açıkladı.

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6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde ağır hasar alan iller arasında bulunan Adıyaman’da, valilik tarafından 6 Şubat tarihinde okullar tatil edildi.

Adıyaman Valiliği'nden yapılan açıklamada, “6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıldönümü dolayısıyla ilimizde düzenlenecek anma programı, vatandaşlarımız tarafından yapılacak kabristan ve taziye ziyaretleri dolayısıyla yoğunluk oluşabileceği değerlendirildiğinden ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli okullarda 6 Şubat 2024 Salı günü bir gün eğitime ara verilmiştir. Ayrıca anma programları ve kabristan ziyaretlerine katılacak kamu kurum ve kuruluşlarımızda çalışan personellerimize de her türlü kolaylık sağlanacaktır” ifadeleri kullanıldı.

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#6 Şubat#Deprem#Adıyaman

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