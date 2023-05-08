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Adıyaman'da 3.7 büyüklüğünde deprem

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#Adıyaman#Çelikhan#Deprem
Adıyamanda 3.7 büyüklüğünde deprem
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 08, 2023 02:53

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 02:16'da Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 10.64 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, çevre şehirlerde de hissedildi.

 

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#Adıyaman#Çelikhan#Deprem

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