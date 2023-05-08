Adıyaman'da 3.7 büyüklüğünde deprem

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 02:16'da Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yerin 10.64 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, çevre şehirlerde de hissedildi.
#DEPREM— AFAD deprem (@DepremDairesi) May 7, 2023
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Büyüklük:3.7 (Ml)
Yer:Çelikhan (Adıyaman)
Tarih:2023-05-08
Saat:02:16:58 TSİ
Enlem:38.104 N
Boylam:38.412 E
Derinlik:10.64 km
Detay:https://t.co/26MCP3QVAO@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi