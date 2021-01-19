MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAdıyaman'da 207 köy yolu ulaşıma kapandı
GeriGündem Adıyaman'da 207 köy yolu ulaşıma kapandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)
Haber Giriş: 19.01.2021 - 13:11 | Son Güncelleme:

Adıyaman'da 207 köy yolu ulaşıma kapandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Adıyaman'da 207 köy yolu ulaşıma kapandı
Abone Olgoogle-news

ADIYAMAN'da, etkili olan kar yağışı nedeniyle 207 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kentte dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışının ardından kent merkezine bağlı 60, Besni'ye bağlı 37, Çelikhan'a bağlı 20, Gerger'e bağlı 23, Gölbaşı'na bağlı 18, Kahta'ya bağlı 20, Sincik'e bağlı 16 ve Tut ilçesine bağlı 13 olmak üzere toplam 207 köy yolu ulaşıma kapandı. Köylere ulaşımın yeniden sağlanması için İl Özel İdaresi’ne bağlı 13 ekip, yol açma çalışmalarına başladı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle