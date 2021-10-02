Adıyaman'da 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Rusya duyurdu: Artık bir engel kalmadıRusya duyurdu: Artık bir engel kalmadı!#Sputnik V
Cüneyt Çakıra büyük şok Harekete geçtiler...Cüneyt Çakır'a büyük şok! Harekete geçtiler...#Cüneyt Çakır
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor e-Devletten yeni uygulama... Kullanıma açıldıMilyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! e-Devlet'ten yeni uygulama... Kullanıma açıldı#E-Devlet
Komandolar harekete geçti: Yeni operasyon başlatıldı Ara-bul- yok et taktiğiKomandolar harekete geçti: Yeni operasyon başlatıldı! Ara-bul- yok et taktiği#Terörle Mücadele
Bakan Koca paylaştı İşte alarm veren 10 şehirBakan Koca paylaştı! İşte alarm veren 10 şehir#Koronavirüs
Son Dakika Aykut Kocaman dönemi resmen sona erdiSon Dakika! Aykut Kocaman dönemi resmen sona erdi!#Aykut Kocaman
Oğuzhan Asiltürke veda Erdoğan: Çok büyük emekleri geçtiOğuzhan Asiltürk'e veda! Erdoğan: Çok büyük emekleri geçti#Oğuzhan Asiltürk
Herkesin merak ettiği sorunun cevabı geldi Kovid aşıları neden farklıHerkesin merak ettiği sorunun cevabı geldi! Kovid aşıları neden farklı?#Koronavirüs
Kayseride müthiş gol Trabzonspor...Kayseri'de müthiş gol! Trabzonspor...#Süperlig
Yoga dersine gitti başına gelmeyen kalmadı... Eğitmenin ısrarı kâbusu olduYoga dersine gitti başına gelmeyen kalmadı... Eğitmenin ısrarı kâbusu oldu!#Çin
Koronavirüse karşı ilk hap Fiyatı belli oldu...Koronavirüse karşı ilk hap! Fiyatı belli oldu...#KORONAVİRÜS
Bodrum susuz mu kalacak Tehlike kapıda...Bodrum susuz mu kalacak? Tehlike kapıda...#Kuraklık
Nazar boncuğuna yorum yağdı: Şaka mısın senNazar boncuğuna yorum yağdı: Şaka mısın sen!#Halsey
Doğanın kalbinde sonbahar güzelliği: Milli parklar... 4 bölge ve 7 şehirden 11 milli parkDoğanın kalbinde sonbahar güzelliği: Milli parklar... 4 bölge ve 7 şehirden 11 milli park#Seyahat
Kim Milyoner Olmak İstere damga vuran anlar Dünya üçüncüsü üçüncü soruda elendiKim Milyoner Olmak İster'e damga vuran anlar! Dünya üçüncüsü üçüncü soruda elendi#Kim Milyoner Olmak İster
HABERLERGündem Haberleri

Adıyaman'da 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

#Adıyaman#Gölbaşı#Trafik Kazası
Adıyamanda 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de ağır yaralandı.

Haberin Devamı

Kaza, öğle saatlerinde Gölbaşı- Kahramanmaraş yolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Gölbaşı yönünde ilerleyen Mustafa Burak (61) yönetimindeki 02 02 AAD 083 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 23 ABE 786 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar, ekipler tarafından çıkarılırken, sağlık görevlilerince yapılan kontrolde sürücü Mustafa Burak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Ağır yaralanan Delal Yavuz (22) ve diğer sürücü ise ambulanslarla Pazarcık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mustafa Burak'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Gölbaşı Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

İlgili Haberler:

Meteoroloji saat vererek uyardı! Dikkat: Kuvvetli olacakCüneyt Çakır'a büyük şok! Harekete geçtiler...Komandolar harekete geçti: Yeni operasyon başlatıldı! Ara-bul- yok et taktiği
Haberle ilgili daha fazlası:
#Adıyaman#Gölbaşı#Trafik Kazası