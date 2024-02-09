Adıyaman’a 32 bin konut daha

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ADIYAMAN Üniversitesi Spor Salonu’nda Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni’ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan özetle şunları söyledi: “Adıyaman, 6 Şubat 2023 depremlerinden en çok yara alan şehirlerimizden biridir. Asrın felaketi olarak adlandırılan bu depremlerde Adıyamanımızda 8 bin 561 insanımız hayatını kaybetti. Depremde yıkılan 6 binin üzerindeki binaya ilave olarak acil yıkılacak durumda 8 binin üzerinde, ağır hasarlı olarak da 19 bin bina vardı. Yapılan tespitler sonunda Adıyaman’da yaklaşık 39 bini konut, 3 bin 400’e yakın işyeri ve 3 bine yakın ahır toplam 45 bin 305 hak sahibi belirlendi. 2 bin 798 konutumuzun teslimini yapıyoruz.

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YENİ ÜRETİM TESİSİ

Halen inşası süren 32 bin konutumuzu yıl sonuna kadar peyderpey teslim edeceğiz. Önümüzdeki sene tüm hak sahiplerini evlerine ve işyerlerine kavuşturmayı hedefliyoruz. Kalıcı konutların teslimine başlayarak şehrimizin ayağa kaldırılmasında yeni bir safhaya geçtik. Sadece konut ve işyeri yapmakla şehirlerimizin caddelerini ve meydanlarını yeniden düzenlemekle kalmıyoruz, aynı zamanda şehirlerimizi Türkiye Yüzyılı’na hazırlayacak temel altyapıyı ve büyük yatırımları da planlıyor, hayata geçiriyoruz. Bu çerçevede, ülkemizin en hızlı büyüyen sektörü savunma sanayimizin yatırımlarını deprem bölgesi şehirlerimize yönlendirmek amacıyla bir iskân ve istihdam projesi başlattık. Adıyamanımıza savunma sanayisi şirketlerimizin ortaklığıyla ve TUSAŞ’ın koordinasyonunda hem laboratuvar ve test altyapısı hem de kablo, konnektör ve kablaj üretim tesisi kuruyoruz. İnşası süren bu tesis inşallah yıl sonuna doğru faaliyete geçecektir.”

TERÖR EYLEMLERİ BOŞUNA DEĞİL

- “Terör örgütleri üzerinden ülkemize istikamet verme, toplumu huzursuz etme, siyaseti yönlendirme çabaları hiç bitmiyor. Hem sınırlarımızın ötesinde hem de şehirlerimizde birden artış gösteren terör eylemleri, provokasyonlar, tahrikler, tuzaklar boşuna değildir. Hepsi de bu amaca hizmet etmek üzere yazılmış aynı senaryonun bir parçası olarak tedavüle koyulmuş araçlarıdır. Bu oyunu kuranların bilmedikleri bir şey var, o da Türkiye’nin artık eski Türkiye olmadığıdır.

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BAY KEMAL’İ İLK HANÇERLEYENLER

Son olarak şanslarını geçen yılın mayıs ayındaki cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimlerinde denediler. Normal şartlarda yolda birbirlerini görseler selam vermeyecek olanları aynı ittifak çatısı altında birleştirdiler ama yine de başaramadılar. Bütün günahı da Bay Kemal’in sırtına yükleyip kenara çekildiler. Bay Kemal’e ilk hançeri vuranlar ise toplam oyları yüzde 1’i dahi bulmadığı halde sırtında Meclis’e taşıdığı uyanıklar oldu. Şimdi de bazı belediyeleri kaybetmemek için yine akıllara ziyan arayışlara giriştiler. Terör örgütleriyle ilişkileri tescilli partilerle demlenmek mi dersiniz, Çağlayan Adliyemize saldıranların da aralarında olduğu teröristlere kol kanat germek mi dersiniz; garip bir telaş ve saldırganlık içinde çırpınıp duruyorlar.”

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ALTILI MASA BİR PROJEYDİ

AK Parti Adıyaman ilçe belediye başkan adaylarını da açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında Adıyaman’a teşekkür etti: “Bugün Adıyaman’a aynı zamanda teşekkür borcumuzu ödemek için geldik. Ülkemiz siyaseti açısından bir dönüm noktasını teşkil eden 14-28 Mayıs seçimlerinde Adıyaman bizleri çok güçlü bir şekilde bağrına bastı. Adıyaman, 6’lı Masa denen proje yapının ve cumhurbaşkanı adaylarının yalan ve bühtan siyasetine fırsat vermedi.”

Erdoğan, Sincik ilçesinde düzenlediği mitingde ise özetle şunları söyledi: “Sincik her seçimde rekor oy oranlarıyla yanımızda yer almış bir ilçemizdir. Geçtiğimiz seçimlerde de yüzde 95’i bulan bir oy oranıyla yine yanımızda yer aldınız. Tarihin, kültürün, medeniyetin, sanayinin, tarımın hepsinden önemlisi güzel insanların şehri Adıyaman’ı adeta Acıyaman’a çeviren depremin izlerini birer birer siliyoruz. Sadece bununla kalmıyor, şehrimizin önüne daha güzel, daha müreffeh, daha aydınlık bir geleceğin kapılarını açıyoruz. Sincik-Malatya kara yolu projelendirildi, en kısa sürede inşallah burayı da yapacağız. Yani uzakta değil bakan burada. Hem Sincik-Kahta yolu hem de Malatya bunların adımını süratle atıyoruz, atacağız. Beni yalancı çıkarmayın.”

İŞTE ADAYLAR

BESNİ: Reşit ALKAN

ÇELİKHAN: Mustafa BULUT

GERGER: Erkan AKSOY

GÖLBAŞI: Hakan TOYDAŞ

KAHTA: Mehmet Can HALLAÇ

SAMSAT: Halit FIRAT

SİNCİK: Mehmet KORKUT

TUT: Ercan ÖNCEBE