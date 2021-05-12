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Cemil ÖZDEMİR - İstanbul DHA
Haber Giriş: 12.05.2021 - 14:27 | Son Güncelleme:

Adım adım vicdansızlık! Kuryeyi birde o 'çarptı'

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İstanbul'un Şişli ilçesinde kaza yapan motosikletli kurye C.E.'nin cep telefonunu çalan A.G. polis ekiplerince yakalandı.

Olay, 23 Nisan'da Şişli Harbiye Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, taksi sürücü, yasak yerden sola dönüş yapmak istedi. Aniden direksiyon solu kıran taksiye o esnada seyir halinde olan motosikletli kurye C.E. çarptı. Çarpmanın etkisiyle kurye yere savrularak hafif şekilde yaralandı. C.E.'nin cep telefonu ve eşyaları da yere saçıldı. Kazanın ardından yaralı kurye sağlık ekiplerini beklerken yardım bahanesiyle gelen bir kişi yerdeki cep telefonunu çaldı.

Adım adım vicdansızlık Kuryeyi birde o çarptı

Kuryeye yardım etmek yerine telefonunu çalan kişi, yaralının yanında birkaç saniye durduktan sonra hızla uzaklaştı. Kurye C.E. ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavisi tamamlanan kurye C.E. eşyaları arasında cep telefonunun olmadığını fark etti. Bunun üzerine kurye, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Feriköy Polis Merkezi Amirliği'ne giderek şikayette bulundu. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, kazanın yaşandığı yerin güvenlik kamera görüntülerini inceledi.

Görüntülerden hırsızlık tespit edildi. Polis, hırsızın güzergahtaki kamera görüntülerini tek tek inceledi. Saatlerce izleme yapılarak telefonu çalan A.G. tespit edildi. A.G. Kağıthane'de gözaltına alındı. Gözaltına alınan A. G. sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak Metris Cezaevine teslim edildi.

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