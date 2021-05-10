Kapanmada rahat bir nefes aldılar

Türkiye’de, Mart 2020’de görülen ilk koronavirüs vakasından sonra pandemi nedeniyle internet ve telefon alışverişi hayatın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Ancak bu durum motokuryelerin iş yoğunluğunun artmasına neden oldu. Paket teslimat sayısı ve iş yoğunluğu artan motokuryeler pandemi boyunca sık sık ölümlü kazalarla gündeme geldi.



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29 Nisan’dan beri Türkiye genelinde uygulanan tam kapanma nedeniyle trafikte ciddi bir düşüş meydana geldi. Trafik yoğunluğunun azalmasıyla daha rahat bir çalışma ortamı bulan motokuryelerin karıştığı kaza sayısı da azaldı. Tüm Anadolu Motosikletli Kuryeler Federasyonu Başkanı Çağdaş Yavuz bu durumu, “Tam kapanmadan dolayı sokak ve caddelerde insan ve araç yoğunluğu azaldı. Bu durum motokuryelerin işini daha iyi yapmasını sağladı. İftar saatleri hariç daha rahat bir çalışma ortamı ortaya çıktı. Pandemiden bu yana ilk defa 10 gün boyunca motokuryelerin karıştığı ölümlü kaza olmadı, rahat bir nefes aldık. Tam kapanmadan önce haftada ortalama dört arkadaşımız hayatını kaybediyordu” sözleriyle anlattı.

‘KAZALAR ÖNLENEBİLİR’

Motokuryelerin karıştığı ölümlü kazaların tedbirlerle önlenebileceğini söyleyen Yavuz sözlerine şu şekilde devam etti: “2019’da Türkiye genelinde 19 motokurye hayatını kaybetti. Pandemi başlangıcından bu yana yaşanan kazalarda 212 motokuryenin hayatını kaybettiğini öğrendik. Ayrıca birçok arkadaşımız kaza sonucu sakat kaldı. Pandemide motokuryelerin iş yoğunluğu arttı. Hız baskısı, çalışma sürelerinin artması ve tecrübesiz kişilerin bu sektöre girmesi kazaların artmasına neden oluyor. Biz bu kazaların tecrübeli kişilerin işe alınmasıyla, mesleki eğitimlerin zorunlu hale getirilmesi ve lisans şartıyla önlenebileceğine inanıyoruz. Bu önlemlerin alınmasını istiyoruz.”

ÜÇ AMELİYAT GEÇİRDİ

Ankara’da 10 yıldır motokuryelik yaparak geçimini sağlayan Sait Kalabalık (27), geçtiğimiz ay teslimatı yaptığı sırada bir kaza geçirdi. Kazadan sonra üç kez ameliyat olduğunu söyleyen Kalabalık, “7 Nisan’da Ankara Balgat’ta çalışıyordum. Akşam olduğu için önümü çok iyi göremiyordum. Bir anda motorun dengesini kaybettiğini fark ettim. Motorun tekerleği yolda açılan bir kablo kanalına girdiği için kaza meydana geldi. Hem çevrede herhangi bir uyarı levhası olmadığı için hem de gece olduğu için kanalı göremedim. Kazadan sonra üç kez ameliyat oldum. Bacağımın sakat kalma ihtimali var. Kazaya neden olan sorumlular hakkında davacı olacağım” dedi.

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