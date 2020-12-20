Adil tekliflere kapımız açık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün, Kuzey Marmara otoyolu Kurtköy-Akyazı kesimi ile TEM-İzmit 1 kavşağı Akyazı arasındaki bölümünün açılış törenine videokonferansla bağlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomiden siyasete kadar birçok konuda önemli mesajlar verdiği konuşmasında özetle şunları söyledi:

‘CAZİBE MERKEZİNE DÖNÜŞÜYORUZ’

“Şehirlerimizin pek çoğunda raylı sistem hatları, metrolar, tramvay hatları kurduk. Havayolunda 24 olan mevcuda, 30 yeni havalimanı ekleyerek ülkemizin her köşesine uçakla seyahati mümkün hale getirdik. Liman yatırımlarıyla, deniz yollarını ülkemizin önemli ulaşım ve ticaret hatları orasına sokmanın gayreti içindeyiz.

Tek tek sıralamaya kalksak saatlerin, günlerin yetmeyeceği yatırımlarla Türkiye’nin ulaşım alt yapısını 2023 hedeflerimize uygun hale getirdik. Biz büyük ve güçlü Türkiye’nin inşası için ihtiyaç duyulan alt yapıyı tamamladıkça, ülkemiz yerli ve uluslararası yatırımcılar için giderek artan bir cazibe merkezi haline dönüşmeye başlamıştır.

‘EŞİT ŞARTLARDA GELİRSENİZ’

Bugüne kadar 220 milyar dolarlık uluslararası yatırım çekmiş olmamız bunun en büyük ispatıdır. Ama asıl büyük atılımı önümüzdeki dönemde bekliyoruz. Ülkemizin siyasi ve ekonomik bağımsızlığını güçlendirdikçe, önümüze çıkarılan engelleri daha kolay aşmaya başladık.

Türkiye’nin egemenlik haklarını kullanmaktan asla tereddüt göstermeyecek bir ülke olduğunu kabul ettirmekte kararlıyız. Bizimle eşit şartlarla oturup konuşmaya, adil tekliflerle anlaşmaya hazır olan herkese, kapımız da gönlümüz de açıktır.”

‘2023 CUMHUR İTTİFAKININ ZAFER YILI OLACAK’

“Tehditle, dayatmayla, riyakârlıkla, ayak oyunlarıyla ülkemize diz çöktürtme gayreti içinde olanlara söylüyorum. Sizleri hayal kırıklığına uğratmaya devam edeceğiz. Cumhur ittifakı olarak sergilediğimiz güçlü dayanışma ile başta sayın Bahçeli olmak üzere, ülkemize ve milletimize hizmet vasıtası olarak gördüğümüz bütçe sürecinin sağlıklı bir şekilde yürümesini sağladık. Bu vesileyle tekrar ediyorum: Attığımız bu adımla, şuna adı millet olan, aslında zillet durumuna düşmüş PKK terör örgütüyle iç içe olanlara da sesleniyorum. Şunu iyi bilin. 2023 Cumhur ittifakının yeni bir zafer yılı olacaktır.”

ASYA’YI AVRUPA’YA BAĞLAYAN KORİDOR







Türkiye’nin ana transit geçiş yolu olması hedeflenen ve Avrupa’yı Asya’ya bağlayan koridorun önemli güzergâhlarından olan 3.1 milyar liralık proje Kuzey Marmara otoyolunda 56.5 kilometrelik ana gövde ve 11.6 kilometre bağlantı yolundan oluşan Kurtköy-Akyazı etabı açıldı. Projenin 68.1 kilometre uzunluğundaki TEM İzmit-1 kavşağı ile TEM Akyazı kavşağı arasındaki kesimi de bugün itibarıyla hizmete girecek.

İstanbul’un batısındaki Kınalı mevkiinden başlayarak İstanbul, Kocaeli, Sakarya illerini kuzeyden kat edip, Sakarya’nın Akyazı ilçesi yakınlarında sonlanan ve Türkiye’nin en önemli karayolu yatırımlarından olan Kuzey Marmara Otoyolu’nun böylece ana gövdesi tamamlanmış oldu. 389.3 kilometrelik bölümün açılışının ardından projede kalan 9.1 kilometre uzunluğundaki kesimin ise 2021 yılı ilk çeyreğinde bitirilmesi öngörülüyor. Otoyolun, özellikle İstanbul Boğazı geçişlerinde kapasitenin üzerinde olan trafik yükünü önemli ölçüde azaltması hedefleniyor.

EKMEK SİMİT ALDI, ÜCRETİ BİZZAT ÖDEDİ





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün evinden çıkıp Vahdettin Köşkü’ne geçerken, Üsküdar Bosna Bulvarı üzerinde bir fırına uğradı. Fırından alışveriş yapan Erdoğan, birçok üründen satın aldı. Nohut mayalı, ekşi mayalı, tam buğday ekmeğiyle birlikte Alman Çavdarı ve simit de alan Erdoğan, 6 poşet dolusu alışveriş yaptı. Fırının sahibi Canip Askeroğlu, Erdoğan’ın Vahdettin Köşkü’ne geçerken kendilerine sürekli el salladığını söyleyerek, “Her geçişinde kendisini davet ediyorduk. Sağ olsun bugün uğradı. Fırına girer girmez işlerimizi sordu. Hijyeni kontrol etti. Temiz buldu. Alışveriş yaptı. Ücreti de bizzat ödedi” dedi.

Erdoğan fırın çıkışında vatandaşlarla da sohbet etti. Sokağa çıkma yasağı olduğu için evlerinin cam ve balkonlarına çıkanlara da el salladı. Daha sonra Vahdettin Köşkü’ne geçerek çalışmalarını burada sürdürdü.