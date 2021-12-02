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Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) kalkacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan AKS hakkında açıklama yaptı

#Adaylık Kaldırma Sınavı#Aks Kalkacak Mı#Aks Kalkıyor Mu
Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) kalkacak mı Cumhurbaşkanı Erdoğan AKS hakkında açıklama yaptı

Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) kalkacak mı sorusu, mesleğe yeni başlamış ve başlayacak olan öğretmenlerin gündemini oluşturuyor. Öğretmenlik mesleğinde 1 yılını doldurmuş adayların katılım gösterdiği ve başarılı olması halinde mesleğe devam ettiği Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS), Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Öğretmenlik Meslek Kanunu çerçevesinde ele alındı. Peki, AKS kalkacak mı? İşte, o konu hakkında bazı detaylar

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Adaylık Kaldırma Sınavı hakkında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu açıklamalarda bulundu;

"Öğretmenlikte adaylık kaldırma sınavını artık bir kenara bırakıyoruz, bunun yerine bir program uygulayarak adaylarımıza destek olacağız. 10 yılını doldurmuş öğretmenlerimize uzman öğretmenlik imkanını getiriyoruz. Uzman öğretmenlerimiz hem bir derece alacaklar hem de maaşlarında 1000 TL artış olacaktır. Yüksek lisans yapmış öğretmenlerimiz ise sınavdan muaf tutulacaktır. Uzman öğretmenler sınavda başarılı olduklarında başöğretmen unvanıyla görev yapacaklardır. Maaşlarında da 2000 TL artışa gideceğiz. Doktora yapmış öğretmenlerimiz ise bu sınavdan muaf tutulacaktır. 1. derecedeki öğretmenlerimizin ek göstergelerini 3600'e çıkarıyoruz. Ayrıca sözleşmeli öğretmen ile kadrolu öğretmen ayrımını da ortadan kaldırıyoruz. Mecburi hizmet hariç özlük hakları, atamalar başta olmak üzere sözleşmeli öğretmenlerimiz kadrolu öğretmenlerimizle aynı haklara sahip olacaklar. Bu tarihi reformun şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

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