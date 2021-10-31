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‘Adaylık için özgeçmiş bırakan bile oluyor’

#Kemal Kılıçdardoğlu#CHP#Cumhurbaşkanlığı
‘Adaylık için özgeçmiş bırakan bile oluyor’

‘Cumhurbaşkanlığı için siyaset dışından bir aday gösterecek’ iddialarını yanıtlayan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, adaylık için kimseye olumlu görüş belirtmediğini söyledi ve “Doğrusu çok kişi geliyor. İş dünyasından, eski politikacılardan, bürokratlardan, başka kesimlerden… Rapor yazıp getirenler, hatta özgeçmiş bırakanlar oluyor” dedi.

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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdardoğlu, kulislerdeki, “Bir-iki isimle görüştü. Siyaset dışı aday gösterecek” iddialarının doğru olmadığını söyledi. Gazeteci Murat Yetkin’in sorularını yanıtlayan CHP Lideri, iş dünyasından da eski politikacılardan da gelen olduğunu ve başvurular aldığını söyledi. Kılıçdaroğlu’nun açıklamaları şöyle:

GELENLERE AYNI ŞEYİ SÖYLÜYORUM

“Doğrusu çok kişi geliyor. İş dünyasından, eski politikacılardan, bürokratlardan, başka kesimlerden... Rapor yazıp getirenler, özgeçmiş bırakanlar oluyor. Böyle bir beklenti var. Sanıyorum diğer liderlere de gidenler var. Ben herkese aynı şeyi söylüyorum. Buna Millet İttifakı olarak karar vereceğiz. Ve henüz Sayın Meral Akşener ile olsun, görüştüğümüz diğer liderlerle olsun adayın kim olması gerektiği konusunda bir konuşmamız olmadı. Birincisi, kimseye ‘Sen olmazsın’ ya da ‘olamazsın’ demiyorum. Çünkü Millet İttifakı olarak belki de bir liderin önerisi o isimlerden birisi olabilir. O yüzden ben ‘Olmaz’ deme hakkını tek başıma kendimde görmüyorum. İkincisi, böyle bir negatif dil kullanmak benim doğama aykırı. Ama ben kimseye olumlu bir yanıt vermiş de değilim. Defalarca adayı birlikte belirleyeceğimizi söyledim, söylüyorum.

ASLINDA ERDOĞAN’I KORUMAK İSTİYORUZ

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Erdoğan’ın ülkeyi yönetemez duruma geldiğini hepimiz görüyoruz. Aslında toplum bunun tanığı. Bizim erken seçim istememizin nedeni ülkenin hem ekonomik hem siyasi olarak daha büyük bir bunalıma girmemesi içindir. Türkiye’nin akılcı politikalarla bir an önce bu bunalımdan çıkışı içindir.

Bu toprakların tarihini bilse, Mevlana’yı, Yunus Emre’yi, Hacı Bektaş’ı Ahi Evran’ı bilse, farklı davranır. Devleti yönetmenin sorumluğu var. Erdoğan o sorumluluğun bilincinde değil…

Biz aslında erken seçim diyerek Erdoğan’ı içinde bulunduğu kuyudan çıkarmak istiyoruz. Kendisini ve ülkeyi daha kötü duruma düşmekten korumak istiyoruz. Bakın işte ‘Karakış Fonu’ önerimiz var. Samimi bir girişim; biz yapmayalım sen yap, yeter ki vatandaş sıkıntı çekmesin diyoruz. Dediklerimi oturup okusa ya da dinlese belki de hak verecek. Ama bunu yapacak olgunluğu yok. Erdoğan artık Türkiye’yi yönetemez durumda.

(Erdoğan’ın son AK Parti grup toplantısında Kılıçdaroğlu’na Çubuk’ta yapılan saldırının videosunu göstermesi) Avukatları savcılığa dilekçe vermişler saldırı konusunda. Dilekçe yerine savcılığa o videoyu gönderselerdi, aklı başına bir savcı saldırının kimlerden güç alınarak yapıldığını saptardı.”

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#Kemal Kılıçdardoğlu#CHP#Cumhurbaşkanlığı

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