Adaylığımı dayatmam

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Özel konuşmasında özetle şunları söyledi: “Sayın Bahçeli’yle gayet olumlu, verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Ortak bir açıklama yoksa taraflar görüşmeye ilişkin kendi ifadelerini paylaşabilecekleri ancak verilen cevapları paylaşmayacakları bir anlayışla sürmelidir. Erdoğan görüşmesinde de, ‘Efendim gizli kapaklı ne konuştunuz?’. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti’nin Dışişleri Bakanlığı’nın en üst görevlerinde bulunmuş bir büyükelçinin devlet geleneklerine uygun tutulmuş notları, benden sonra görev yapacak genel başkanlarımıza aktarılmak üzere partimizin arşivine girmiştir.

Sayın Bahçeli ile seçim sonuçlarını samimiyetle değerlendirdiğimiz, değerlendirmelerini memnuniyetle dinlediğimiz, tebriklerini kabul ettiğimiz ve bundan sonraki sürece dahil olarak da son derece yapıcı bir şekilde bu değerlendirmeleri gerçekleştirdiğimizi paylaşabiliriz.

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Dış politikada Filistin-Kıbrıs konusu başta olmak üzere Türkiye’nin tüm dış politikasını hangi gözle gördüğümüzü kendisiyle paylaştım.

UYULMAYAN AYM KARARLARI

10 bin liralık emekli maaşı ile geçinmenin imkânsızlığı noktasında görüşlerimizi ifade ettik. Asgari ücretin eridiğini, temmuz ayında zam yapılmamasının yaratacağı sıkıntıyı hatırladık. Atanmayan öğretmenlerden, 28 Şubat davası tutuklularından, AYM kararlarına uyulmamasından duyduğumuz endişeye kadar görüşlerimizi ifade ettik.”

DENİZ GEZMİŞ ÇAĞRISI

Özel, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının idam kararlarının da yok sayılması çağrısında bulunarak, “Menderes, Polatkan ve Zorlu’nun idam kararlarını yok sayan bir yasal düzenlemeye imza atmıştık, şimdi de 52 yıl önce karıncayı incitmemişlere, anayasal düzeni savunanlara anayasal düzeni ortadan kaldırmak iftirası ile verilen idam kararlarını ortadan kaldıracak bir yasal düzenlemeyi hep beraber yapmak üzere çağrıda bulunuyorum” dedi.

FAYDASIZ TARTIŞMA

Özel, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’ın sözleriyle başlayan ‘cumhurbaşkanlığı adaylığı’ tartışmalarına ilişkin de şunları söyledi: “Aday tartışması dostumuz tarafından iyi niyetle yapılsa da bazı kötü niyetliler tarafından kışkırtılmaya çalışılsa da hiçbirimize faydası olmayan bir tartışmadır. Şimdiden aday tartışmaları başlatmanın CHP’nin ivmesini düşürmek, gücünü azaltmak, ona çelme takmaktan başka gayesi yoktur. CHP’nin genel başkanı olarak kendi adaylığımı dayatmak, CHP’nin tarihi bir fırsatı kaçırmasını sağlamak, CHP’nin birilerinin tükenmekte olan iktidarına tekrar fırsat vermek gibi bir hata yapmayacağımdan herkes emin olsun.”

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DÖRDÜZLER DE CHP’DE

CHP’nin grup toplantısında geçen haftalarda ikiz ve üçüzlerin CHP’ye katılarak üye olmasının ardından dün bu kez de dördüz kardeşler partiye katıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İlayda, Berkay, Olgay ve Gökay Algül kardeşlerin rozetlerini taktı ve parti üye formlarını imzaladı.