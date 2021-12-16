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‘Adaya birlikte karar vereceğiz’

#Kemal Kılıçdaroğlu#Erdal Bahçıvan#Cumhurbaşkanlığı Adaylığı
‘Adaya birlikte karar vereceğiz’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ve Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

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Ziyaret sırasında gazeteciler Kılıçdaroğlu’na cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin “İttifak kabul ederse onur duyarım” sözlerini sordu. Millet İttifakı’nın adayına hep birlikte karar vereceklerini söyleyen Kılıçdaroğlu, “Demokrasi konusunda birlikte mücadele ettiğimiz arkadaşlarımızla karar vereceğiz. Bugün (dün) bir temas olmadı” dedi. Kılıçdaroğlu, İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın olası adaylıklarıyla ilgili, “Arkadaşların görevleri var, şu anda çalışıyorlar ve başarılı bir süreci İstanbul ve Ankara’ya yaşatıyorlar” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, İSO yöneticileri ile 2.5 saat süren toplantının ardından yaptığı açıklamada ise ekonomik sorunların konuşulduğunu belirterek şunları söyledi:

ASGARİ ÜCRET VERGİDEN MUAF OLMALI

“Görüşmeler çok iyi geçti, sorunları öğrendik, yönetici arkadaşlar bizleri bilgilendirdi. Asgari ücret konusunda her sanayici kendi çalıştırdığı işçinin daha iyi ücret, daha iyi hayat standardında yaşamasını ister. Bu da ifade edildi. Ancak yaşanan enflasyonun hem kendilerini hem çalışanları olumsuz etkilediği bilinen bir gerçek. (Dolar) 14 liradan hesap edilirse 5376 lira net para verilmelidir. Tabi bunun vergi yükü var. Dolayıysa asgari ücretin vergiden muaf olması lazım.”

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#Kemal Kılıçdaroğlu#Erdal Bahçıvan#Cumhurbaşkanlığı Adaylığı

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